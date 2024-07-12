舊金山Fed總裁戴莉：今年一或兩次降息可能是合適的

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-12 02:00

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周四 (11 日) 表示，近期數據顯示通膨降溫令人鬆了一口氣，預估物價壓力和就業市場的進一步疲軟將成為降息的依據。戴莉是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員之一。

戴莉說：「根據我們今天收到的資訊，包括就業、通膨、國內生產毛額 (GDP) 成長和經濟前景等數據，我認為可能有必要進行一些政策調整。」儘管如此，她並未透露具體說明進行政策調整的時機與狀況。

她進一步表示，隨通膨可能進一步降溫，儘管或許會出現「崎嶇不平」的進展，經濟似乎「或多或少」正朝著決策者 6 月份預測的今年一、兩次降息「將是合適的路徑」方向發展。

值得注意的是，戴莉並不排除在 7 月 30 日至 31 日的貨幣政策會議上採取行動的可能性，她表示政策都是逐次會議決定，自己將透過與企業、工人和社區團體中的會議獲得更多數據，以支持其每一次投票。

戴莉指出，自今年稍早以來，通膨加速的可能性已經減弱，儘管可能仍頑強難降而且聯準會 (Fed) 不太可能需要像升息那樣迅速降息。

她說，問題不再是政策是否有限制性——沒有證據表明沒有，而是「我們什麼時候放鬆韁繩」。現在問題不只是在降低通膨的必要性，官員也開始留意起就業市場，特別是 Fed 主席鮑爾。

戴莉認為，Fed 需要在失業率急劇上升、通膨達到 2% 的目標之前採取行動，否則就有可能對工人和經濟造成不必要的傷害。