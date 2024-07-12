美上周初領失業金人數降至22.2萬 創5月底以來新低

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-12 00:01

美國勞工部 (DOL) 周四 (11 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數降幅高於市場預期，為今年 5 月底來新低，不過每年此時的波動是因汽車製造商讓工廠停工進行重組，讓外界對就業市場的解讀更加困難。

(圖：ZeroHedge)

具體來看，截至 7 月 6 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.2 萬人，低於市場預期的 23.6 萬人，較修正後前值 23.8 萬人減少 1.7 萬人，4 周移動平均值報 23.35 萬人，為去年 8 月以來新高。

截至 6 月 29 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 185.2 萬人，低於市場預期的 186 萬人，較修正後前值 185.6 萬人減少 4 千人，4 周移動平均值報 184.025 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

上周數據包括美國獨立日假期，因此申請失業人數在假期前後波動往往較大，另外汽車製造商通常會從 7 月 4 日當開始關閉裝配廠，以重新裝配新車款。然而，不同製造商的時間可能有所不同，可能會讓美國政府用來消除季節性波動資料的模型失效。

雖然這可能會替初領失業金人數數據注入噪音，但越來越多的跡象表明，隨著聯準會 (Fed) 在 2022 年和 2023 年的大幅升息給經濟活動降溫，勞動市場正在失去動力。

數據顯示，5 月份，美國每個失業者有 1.22 個職缺，比 2019 年的平均值 1.19 個高不多少，此外失業率從 5 月的 4.0% 上升至 6 月 4.1% 的兩年半高點。自 6 月以來，初領失業金人數一直停留在今年 19.4 萬至 24.3 萬區間的上緣。

Fed 主席鮑爾本周指出勞動力市場的風險，他向議員們說：「我們看到了相當大的疲軟。」金融市場認為，這一點加上通膨壓力的減弱，給 9 月份開始降息打開了大門。