〈美股早盤〉美6月CPI全面降溫提振今年降息希望 主要指數平盤波動

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-11 21:48

美股主要指數周四 (11 日) 平盤波動、美債殖利率走跌，由於美國最新報告顯示通膨進一步降溫，強化市場對聯準會 (Fed) 今年可能會有更多降息押注。

美國勞工統計局 (BLS) 公布數據顯示，6 月核心消費者物價指數 (CPI) 僅比 5 月成長 0.1%，為 2021 年 8 月以來最小漲幅；按年來看成長 3.3%，也創下 3 年多來最低增速。

摩根士丹利 (MS-US) E*TRADE 分析師 Chris Larkin 表示：「7 月降息的可能性仍然很小，但今天對 Fed 有利的 CPI 數據讓市場離 9 月份降息又近了一步。」

與此同時，美國勞工部同日公布另一份報告顯示，上周出領失業金人數報 22.2 萬人，遠低市場預期的 23.6 萬，前值自 23.8 萬上修至 23.9 萬；續領失業金人數報 185.2 萬人，低於市場預期的 186 萬，前值自 185.8 萬下修至 185.6 萬。

截至台北時間周四（11 日）21 時許：

焦點個股：

QuantumScape(QS-US) 早盤股價上漲 23.20%，至每股 6.67 美元

福斯汽車 (Volkswagen) 周四表示，將大規模提高與美國新創公司 QuantumScape(QS-US) 合作開發的固態電池產量，福斯的目的是將這項技術引進到更多的汽車內。根據協議，福斯旗下電池部門 PowerCo 將獲得基於 QuantumScape 技術大規模生產電池的許可，但需要等技術進步和支付某些特許權使用費。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.78%，至每股 265.32 美元

高盛上調特斯拉目標價，從每股 175 美元上調至每股 248 美元，同時維持對該股的中性評等。高盛指出，特斯拉 7 月初公布的數據顯示，第二季公司汽車交車量 44.39 萬輛，優於分析師預估的 43.93 萬輛，這是高盛對特斯拉態度轉變的最主要原因。

同時，特斯拉後續可能發表的機器人計程車 (Robotaxi) 以及低成本車型，都有可能為特斯拉的進一步上漲帶來輔助。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.82%，至每股 231.07 美元

根據外媒報導，蘋果向供應商和合作夥伴表示，其目標是今年下半年 iPhone 16 出貨量比 iPhone 15 成長 10% 左右約 9,000 萬台，後者去年下半年出貨量約為 8,100 萬台。在經歷過動盪的 2023 年之後，該公司指望透新款手機在人工智慧 (AI) 服務的加持下能提振的出貨量。

知情人士透露，蘋果越來越有信心，透過增添 Apple Intelligence 功能提振即將在今年下半年上市的 iPhone 16 需求。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 CPI 年增率報 3.0%，預期 3.1%，前值 3.3%

美國 6 月 CPI 月增率 - 0.1%，預期 0.1%，前值 0%

美國 6 月核心 CPI 年增率報 3.3%，預期 3.4%，前值 3.4%

美國 6 月核心 CPI 月增率報 0.1%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國上周初領失業金人數報 22.2 萬，預期 23.6 萬，前值 23.9 萬

美國上周續領失業金人數報 185.2 萬，預期 186 萬，前值 185.6 萬

華爾街分析：