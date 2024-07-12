傳Robotaxi延至10月才推出 特斯拉股價11連漲將劃下休止符

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-12 01:22

根據外媒周四 (11 日) 援引知情人士消息報導，特斯拉將自駕計程車 (Robotaxi) 發表會從 8 月延後到 10 月，以便讓負責團隊有更多時間製造更多的汽車原型。

消息傳出後，特斯拉 (TSLA-US) 周四盤中股價跳水跌逾 8%，若跌勢維持將終結先前的 11 日連漲，截稿前跌幅收窄至 6.5%，每股暫報 246.16 美元。

市場對自駕計程車的期望也讓特斯拉股價先前連續 11 個交易日上漲，讓該公司市值增逾 2,570 億美元。

知情人士透露，這項決定是基於專案進度做出的，尚未公開宣布，只是在公司內部傳達。

據悉，創建自駕計程車服務的想法在特斯拉內部醞釀至少 8 年，可以追溯到馬斯克撰寫公司「總體規劃」第二版的時候。

最近幾個月，馬斯克已將研發自駕計程車的優先順序置於更平價電動車計畫之上，此前預估這一車款將比該公司目前最便宜車款 Model 3 的價格更實惠。

其實馬斯克談論特斯拉的自動駕駛技術已有十多年，並說服客戶支付數千美元購買被該公司成為為「全自動輔助駕駛系統」(FSD) 的服務。