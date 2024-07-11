〈快訊〉美6月CPI年升3%低於預期 美股主要指數期貨走高

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-11 20:38

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (11 日) 公布數據顯示，6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.0%，低於市場預期的 3.1% 與前值 3.3%；按月來看下滑 0.1%，低於市場預期的 0.1%，也低於前值的 0%。

聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 6 月年增 3.3%，略低於市場預期與前值的 3.4% ；按月來看核心 CPI 成長 0.1%，低於市場預期與前值的 0.2%。