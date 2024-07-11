〈快訊〉美6月CPI年升3%低於預期 美股主要指數期貨走高
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-11 20:38
美國勞工統計局 (BLS) 周三 (11 日) 公布數據顯示，6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.0%，低於市場預期的 3.1% 與前值 3.3%；按月來看下滑 0.1%，低於市場預期的 0.1%，也低於前值的 0%。
聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 6 月年增 3.3%，略低於市場預期與前值的 3.4% ；按月來看核心 CPI 成長 0.1%，低於市場預期與前值的 0.2%。
報告公布後，美股三大主要指數期貨直線走高，標普 500 指數期貨漲 0.17%，那斯達克 100 指數期貨漲 0.26%、道瓊指數期貨漲近 0.12%；美元指數短線走低，暫報 104.525，日內跌 0.53%；美國 10 年期公債殖利率跌至 4.191%，下跌約 9 個基點、黃金現貨價格突破每盎司 2,400 美元大關，為 5 月 22 日以來首見。
美國 6 月通膨大幅降溫，對 Fed 官員來說是一個令人鼓舞的跡象。交換利率合約顯示，市場預期 Fed 在 9 月降息的可能性為 68.5%、12 月降息的機率則達 96.4%。
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