日本出手干預？日元匯率一度飆近3% 創2022年底以來最大單日漲幅
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-11 23:05
根據路透周四 (11 日) 報導，日元兌美元匯率飆升近 3%，創下自 2022 年底以來最大單日漲幅，日本當地媒體將此歸因於當局的一輪買入，好支撐處在 38 年低點的日元。
美元兌日元匯率一度跌近 157.40 的低點，日元升值的規模和速度讓交易員對日本干預的可能性保持警惕，此前美國公布通膨數據低於預期，提振聯準會 (Fed) 很快降息預期。美元兌日元匯率最後報 158.54 日元，當日一度貶近 1.8%，6 月中旬以來最低。
日本當地電視台《朝日新聞》(Asahi)援引政府消息人士的話報導指出，官員干預匯市。另外，日本《時事通信社》(Jiji)援引日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人 (Masato Kanda) 的話說，他無法評論當局是否有干預，但日元近期走勢「不符合基本面」。
截稿前，日本財務省和紐約聯準銀行並未立即回應置評請求。
幾位外匯分析師和交易員最初表示，他們認為日元升值可能是由美國 6 月 (CPI) 公布後的選擇權相關活動引發的，該報告支持 Fed 最早在 9 月降息的觀點。
然而，隨著日元走強，其他人表示，此舉具有官方買入的特徵。
大和資本市場駐倫敦的經濟研究主管 Chris Scicluna 表示：「財務省一段時間內不會證實這一點，但此舉的幅度給人一種強烈的印象，即它一直在積極採取行動，並利用即將公布的美國 CPI 數據採取了行動。」
有鑑於日本的利率比其他任何地方都低得多，投資人幾個月來一直在無情地拋售日元，這造成日元空頭部位的積累，其中一些人將被迫平倉。
美國和日本之間的息差創造一個利潤豐厚的交易機會，交易商以低利率借入日元，投資於美元定價的資產，以獲得更高的回報，即利差交易。
日元全線走強，歐元兌日元貶值 2%，至 171.60 日元，英鎊兌日元貶值 1.4%，至 204.72 日元，澳幣兌日元跌至 107.50 日元。
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