日本出手干預？日元匯率一度飆近3% 創2022年底以來最大單日漲幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-11 23:05

根據路透周四 (11 日) 報導，日元兌美元匯率飆升近 3%，創下自 2022 年底以來最大單日漲幅，日本當地媒體將此歸因於當局的一輪買入，好支撐處在 38 年低點的日元。

美元兌日元匯率一度跌近 157.40 的低點，日元升值的規模和速度讓交易員對日本干預的可能性保持警惕，此前美國公布通膨數據低於預期，提振聯準會 (Fed) 很快降息預期。美元兌日元匯率最後報 158.54 日元，當日一度貶近 1.8%，6 月中旬以來最低。

截稿前，日本財務省和紐約聯準銀行並未立即回應置評請求。

幾位外匯分析師和交易員最初表示，他們認為日元升值可能是由美國 6 月 (CPI) 公布後的選擇權相關活動引發的，該報告支持 Fed 最早在 9 月降息的觀點。

大和資本市場駐倫敦的經濟研究主管 Chris Scicluna 表示：「財務省一段時間內不會證實這一點，但此舉的幅度給人一種強烈的印象，即它一直在積極採取行動，並利用即將公布的美國 CPI 數據採取了行動。」