日本40年期公債殖利率首次觸及3% 日銀利率決策出爐前投資人情緒謹慎

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-11 19:40

根據外媒周四 (11 日) 報導，日本 40 年公債殖利率自 2007 年第一次發行以來首次觸及 3%。

通常是大買家的日本國內壽險公司在日本央行 (BOJ)7 月 31 日的利率決策出爐前會保持謹慎，包括海外投資人在內的市場參與者施加拋售壓力。

雖然最近發行的 40 年期日本公債殖利率維持在 3% 以下，但昨日有 3 檔較舊的 40 年期日本公債殖利率升至這一水準，而且在周四交易清淡的情況下，殖利率幾乎沒有下降的跡象。

日本財務省 (Ministry of Finance) 周四公布的數據顯示，外國投資人上周連續第四周淨拋售日本中長期債券，創下約一年來的最長紀錄，這進一步加劇市場的悲觀情緒。他們還在 6 月最後一周賣出了一個月來最多的 10 年日本公債期貨。

日元兌美元跌至近 38 年新低，讓部分交易員押注日本央行將在 7 月 30 日至 31 日的政策會議上縮減購債規模並同時升息來支撐日元。但即便如此，可能也不足以減緩日元的跌勢，反而可能推高債券殖利率，導致海外投資人賣出更多的債券。

PineBridge Investments 固定收益管理部門主管 Tadashi Matsukawa 表示，日本超長期債券目前相對於海外同類債券「過於便宜」，但日本央行本月底將推出何種減債計畫的不確定性，讓購買這些證券變得困難。