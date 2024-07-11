市場供應過剩衝擊 必和必拓將關閉澳洲鎳業務

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-11 19:30

根據外媒周四 (11 日) 報導，全球礦業巨擘必和必拓集團 (BHP Group) 將在 2027 年初之前關閉其在澳洲虧損不斷的鎳業務，此前全球鎳供應過剩讓市場遭到嚴重破壞。

必和必拓周四在聲明中表示，由於用於電動車電池的金屬價格低廉，公司將從 10 月份開始將其澳洲的鎳業務 Nickel West 置於「保養和維護」狀態。該公司還將停止其 West Musgrave 鎳礦的開發。

報導指出，倘若市場狀況和鎳前景改善，必和必拓計畫每年花費 4.5 億澳元 (3.04 億美元) 來支持可能的重啟。

近年來，隨著來自印尼的低成本新產品湧入全球市場，鎳價暴跌。倫敦金屬交易所 (London Metal Exchange, LME) 基準期貨自 5 月觸及高峰以來已經下跌約 20%，5 月當時幾家礦場的關閉推動價格的飆升。 LME 鎳周四交易價約為每噸 16,960 美元。

鎳價格暴跌也損害老牌生產商的前景。英美資源集團 (Anglo American Plc) 正在尋求出售或關閉其鎳業務，而嘉能可 (Glencore) 已開始停止在新喀里多尼亞群島 (New Caledonia) 的業務。

一班來說鎳被分為兩類：低階用於製造不銹鋼，高階用於製造電池。印尼對低檔產品的大規模擴張導致過剩，而至關重要的是，加工技術的創新使過剩的產品得以提煉成高品質的產品。

這顛覆了許多業內人士長期以來對鎳的看法。必和必拓先前曾試圖將鎳作為其從化石燃料轉型的關鍵支柱。

必和必拓和其他澳洲生產商歷來是支撐 LME 價格的各種精煉鎳的主要供應商。截至 2023 年 1 月，該國占該交易所倉儲網路鎳儲量的 72%。

到今年 6 月，這一占比已下滑至 29%，俄羅斯和中國金屬的源源不斷的交付，在此期間幫助推動價格下跌 45%。市場目前正準備迎接印尼新建金屬煉油廠的另一波交付，這可能會進一步拉低價格。

必和必拓周四表示，隨著需求持續成長，該公司對 2030 年後的鎳產量持建設性看法，不過在重新開始營運之前，該公司需要看到市場出現可持續的短缺。