QuantumScape盤前暴漲逾30% 福斯加深合作提高固態電池產量

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-11 20:11

福斯汽車 (Volkswagen) 周四 (11 日) 表示，將大規模提高與美國新創公司 QuantumScape(QS-US)合作開發的固態電池產量，福斯的目的是將這項技術引進到更多的汽車內。

根據周四兩家公司宣布的協議，福斯旗下電池部門 PowerCo 將獲得基於 QuantumScape 技術大規模生產電池的許可，但需要等技術進步和支付某些特許權使用費。

福斯汽車表示，這筆交易將取代兩家公司早先成立的合資企業。福斯汽車的年報顯示，該公司持有 QuantumScape17% 股份，目前價值 4.59 億美元。

根據協議，PowerCo 可以使用 QuantumScape 技術每年生產高達 40GWh 的電池，並可選擇擴展到 80GWh，這足以每年為大約 100 萬輛汽車提供設備。

固態電池比目前的液態電解質電池能儲存更多的能量。汽車製造商和分析師預估，固態電池將透過解決續航里程往往有限的問題來加速向電動車的過渡，這仍然是消費者的一個主要擔憂。

PowerCo 執行長 Frank Blome 表示：「QuantumScape 的技術即將進入一個關鍵階段，PowerCo 的專業知識、資源和全球工廠可以幫助促進向工業規模生產的過渡。」