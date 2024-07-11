美股七雄時代終將過去 等權重ETF可分散投資風險
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 10:19
近年來，「美股七雄」(Magnificent Seven) 這個詞彙似乎成為了投資界最重要的關鍵字之一。據道瓊斯市場數據顯示，截至 6 月 2 日，今年標普 500 指數 6.21 兆美元的市值增長中，這七檔市值龐大的美國科技股貢獻了 4.18 兆美元，約占三分之二。
「美股七雄」在標普 500 指數中所佔的權重如此之大，以至於 Piper Sandler 的策略師表示，他們將不再為標普 500 指數設置目標價，因為這七檔股票的巨大影響力意味著，標普 500 指數已經無法完全代表美國整體股市。
不過，少數股票擁有巨大影響力在歷史上並非獨特現象，也不會永遠持續下去。Research Affiliates 創始人兼董事長 Rob Arnott 指出，過去每個時代都有一系列主宰市場的冠軍，但最終都會被創新者取代。
橋水 (Bridgewater Associates) 對美國市場歷史進行了一項有趣的研究，研究發現，在創新者面前，很少有公司或產業能夠保持住自己作為支配者的地位。
事實上，從 20 世紀初的鐵路，到 20 世紀中期的化工企業，再到 20 世紀後期的科技股，市場主導地位一直不斷變化。Arnott 表示，即使是今天的「美股七雄」，也很難永遠保持主導地位。
2000 年網路泡沫化巔峰，當時科技股是市場冠軍，令人意外的是，微軟 (MSFT-US) 是唯一一家從那次泡沫中復甦的科技公司，昔日冠軍思科系統 (CSCO-US) 和英特爾 (INTL-US) 目前遠遠落後微軟。與此同時，如今「七雄」中的兩家公司——蘋果 (AAPL-US) 和輝達 (NVDA-US)——在網路泡沫時期可能也就只是中盤股等級。
橋水的研究發現，超過三分之一的典型美國市值加權投資組合把資金配置給了目前的市場「冠軍」，按照橋水對「冠軍」的定義，其中包括博通 (AVGO-US)、禮來 ( LLY-US)、摩根大通 (JPM-US) 以及「七雄」。美股前十大「冠軍」也佔到全球投資組合的近 20%，這是 50 多年來的最高比例。
為了應對這種創新帶來的市場變化，一些基金公司推出了等權重指數基金，如景順 S&P 500 等權重 ETF(RSP-US) 和 iShares MSCI 美國平均加權 ETF(EUSA-US)。這些基金的投資組合更加分散，避免了過度集中在少數股票上的風險。
橋水在研究報告中寫道：「在一個假設的替代方案中，考慮到過去一個世紀的創造性破壞力量，等權重的投資組合比按市值分配資金的投資組合帶來的回報更高、更穩定。」
總體而言，投資者不應過度迷戀當下的市場主導者，而要保持開放的心態，關注未來可能出現的新興趨勢和創新。正如 Arnott 所說，市場的「冠軍」地位往往是短暫的，未來的贏家可能現在還未出現。
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