美股七雄時代終將過去 等權重ETF可分散投資風險

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 10:19

近年來，「美股七雄」(Magnificent Seven) 這個詞彙似乎成為了投資界最重要的關鍵字之一。據道瓊斯市場數據顯示，截至 6 月 2 日，今年標普 500 指數 6.21 兆美元的市值增長中，這七檔市值龐大的美國科技股貢獻了 4.18 兆美元，約占三分之二。

不過，少數股票擁有巨大影響力在歷史上並非獨特現象，也不會永遠持續下去。Research Affiliates 創始人兼董事長 Rob Arnott 指出，過去每個時代都有一系列主宰市場的冠軍，但最終都會被創新者取代。

橋水 (Bridgewater Associates) 對美國市場歷史進行了一項有趣的研究，研究發現，在創新者面前，很少有公司或產業能夠保持住自己作為支配者的地位。

事實上，從 20 世紀初的鐵路，到 20 世紀中期的化工企業，再到 20 世紀後期的科技股，市場主導地位一直不斷變化。Arnott 表示，即使是今天的「美股七雄」，也很難永遠保持主導地位。

橋水在研究報告中寫道：「在一個假設的替代方案中，考慮到過去一個世紀的創造性破壞力量，等權重的投資組合比按市值分配資金的投資組合帶來的回報更高、更穩定。」