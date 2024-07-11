難抗通膨！好市多調漲美加會員年費5美元 7年來首見

鉅亨網編譯許家華 2024-07-11 08:12

Costco (好市多)周三 (10 日) 宣布，今年 9 月 1 日起其美國和加拿大會員年費將調漲 5 美元，即基本會員年費自 60 美元調漲至 65 美元，「黑鑽卡會員」年費則自 120 美元增加到 130 美元。

這是 Costco 自 2017 年 6 月以來首次調漲會員費，約影響 5200 萬名會員，其中半數以上為黑鑽卡會員。

Costco 表示，提高會員費是為了維持其低價商品政策，因該會員制批發零售商依靠會費收入來支撐大部分收入，並保持商品的低價位。

受此消息激勵，好市多股價周三盤後上漲 2% 以上，報每股 906.70 美元。不計盤後波動，該股今年迄今約莫持平。

Costco 此前一直推遲調整會員費，執行長 Craig Jelinek 曾表示，在消費者面臨高通膨的情況下，並非調漲的好時機。 該公司財務長 Richard Galanti 先前發布財報時也表達了同一觀點。

與此同時，Costco 競敵沃爾瑪 (WMT-US) 旗下 Sam"s Club 在 2022 年也首次調漲會員費，為其 9 年來首見，但即使調漲後，Sam"s Club 的會員年費 (基本會員 50 美元，高級會員 110 美元)仍然低於 Costco。