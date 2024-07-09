美股下半年漲勢是否能持續 「美股七雄」扛起重責大任

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-09 22:30

全球最大的幾檔科技股帶動了標普 500 指數上半年的強勁表現，然而今年下半年的問題是，這幾檔股票的氣勢是否會持續下去。

華爾街向科技股傾斜的程度達到歷史新高水準，如果人工智慧 (AI) 推動的漲勢出現動搖，風險就會增加；估值過高而獲利成長將從現在開始放緩。

市場存在「動力不足、廣度不足和自滿情緒」

摩根士丹利 (MS-US) 財富管理部門投資長 Lisa Shalett 表示，這增加押注大型科技股漲勢將持續的投資者的不確定性。她警告，市場存在「動力不足、廣度不足和自滿情緒」。

標普 500 指數等權重指數今年僅上漲 3.9%，大盤股以歷史性的優勢擊敗小型股。

網路泡沫的相似之處

科技業的主導地位——尤其是收益集中在被視為處於 AI 革命前沿的幾家關鍵公司——顯示出與網路時代的某些相似之處。

當時網路帶來的狂喜先於泡沫破裂，泡沫化後股市花了數年時間才恢復過來。然而，人們普遍認為，如今的超大型股更為強勁，擁有巨額現金流、強大的競爭地位和強勁的長期需求趨勢。

Northwestern Mutual Wealth Management Company 首席股票投資組合經理 Matt Stucky 表示，鑑於經濟前景的不確定性，許多投資人因利潤率和成長等高品質特徵而青睞大型股。

他說：「然而，這些大型股變得更貴了，這是我在過去 25 年裡看到的最關注動量的市場之一。如果對 AI 的興奮逆轉，那麼是的，我們將看起來很脆弱。 」

AI 類股逢高應獲利了結

有跡象表明，華爾街正變得越來越謹慎。據美銀 (BAC-US) 表示，策略師在 6 月份沒有增加股票配置，這表明漲勢能持續多久存在不確定性，而高盛 (GS-US) 的一項分析顯示，避險基金一直在「積極」拋售科技股。Truist Advisory Services 最近將科技股評級下調至中性，理由是估值過高。

花旗集團 (C-US) 的策略師認為，未來將明顯出現更多波動，並建議投資者在一些高漲的 AI 股票中獲利了解，尤其是晶片製造商。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 首席股票策略師 Gina Martin Adams 表示，收益周期可能導致科技及鄰近行業喪失市場領導者的地位，能源、醫療保健和金融業將接棒。

根據彭博行業研究數據，預料「美股七雄」今年的獲利成長將達到 29.9%，不過到 2025 年，這一增速將放緩至 17.8%。剔除這些公司後，標普 500 指數今年的成長率預估將達到 6.4%，到 2025 年將翻一番，達到 13.3%。