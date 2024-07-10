【量大強漲股整理】AI四大主流CPO再度噴出，有機會續航嗎?持股轉換怎麼選股?

鉅亨研報 2024-07-10 17:23

加權指數，今日開低走高，終場上漲 107 點，收在 24007.08 點，成交量 5130 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 108.46 億，投信買超 39.02 億，自營商賣超 4.14 億，三大法人合計賣超 73.58 億，其中，投信連 8 買，累計 308.54 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.13%，標普 500 指數上漲 0.07%，納指上漲 0.14%，費半維持平盤，美國聯準會（Fed）主席鮑爾 9 日出席國會聽證會時暗示，降息的時機漸趨成熟，同時強調未來幾個月「更多良好的數據」將能增強 Fed 認為通膨正持續走向 2% 目標的信心；AI 晶片龍頭 (NVDA-US) 輝達上漲 2.48%，收在 131.38 美元，Keybanc 分析師將輝達目標價從 130 美元上調至 180 美元，理由是人工智慧需求不斷增長；(TSLA-US)特斯拉上漲 3.71%，收在 262.33 美元，連續第 10 個交易日上漲，收 9 個月以來最高，摩根士丹利重申對特斯拉的「增持」評級，因為特斯拉在全球純電動車市場上站穩了腳跟，5 月份市占率為 15%；台股方面，加權指數，終場上漲 107 點，收在 24007.08 點，再創收盤新高；財政部昨（9）日公布 6 月出口 399 億美元，年增 23.5%、連八紅，增幅為 28 個月來最大，表現優於預期，顯示台股基本面相當強勁，預期台股短期有望繼續上攻，續創歷史新高，未來關注 7/11(四)(3008-TW)大立光

，舉行線上法說會，及 7/18(四)(2330-TW) 台積電法說會，預期釋出好消息下，蘋果概念股、半導體相關，都有機會再攻一波。

權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲 0.48%，收在 1045 元，再創收盤新高，6 月合併營收 2078.69 億，月減 9.5%，年增 32.9%，創同期新高；第二季營收 6735.1 億元，則為單季新高，季增 13.6%，年增 40%，優於財測高標，台積電將於 18 日召開法說會，目前雖在法說會前緘默期，但外資紛紛出具報告，提到台積電 3 奈米家族供不應求，2025 年有望漲價 5-10%，不過 7 奈米家族因需求不振而將降價 10%；(2317-TW)鴻海，下跌 0.89%，收在 223.5 元，(GOOGL-US)Google 計畫在印度最大代工廠迪克森的幫助下，生產規格較低的新機，至於 Pixel 9 的版本 Pixel 9 新機將交由鴻海位在泰米爾那都邦（Tamil Nadu）的工廠生產，等到 Google 在 8 月中旬正式發表 Pixel 9 系列後，9 月起將全面量產；(2454-TW)聯發科，下跌 1.71%，收在 1435 元，疫情後車用晶片大爆發，聯發科在車用電子耕耘已久，近年加大投資，去年宣布與 (NVDA-US) 輝達在車用市場展開合作，今年升任共同營運長的顧大為也更加著墨車用晶片市場的策略布局，積極搶攻車用晶片市場。

(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；

佳螢一再點名預告的 CPO 黑馬股 (3450-TW) 聯鈞，亮燈漲停! 再創波段新高!

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(附上簡訊為證)

2024.5.17 公開在節目預告布局 CPO 黑馬股 (3450-TW) 聯鈞

2024.5.20 工商時報點名預告 CPO 最有潛力的也是 (3450-TW) 聯鈞

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(3450-TW) 聯鈞，亮燈漲停，收在 145 元，6 月合併營收 5.41 億，年增 21.9%，聯鈞主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2023Q4 順利完成北美大客戶認證，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，帶動企業毛利率上升，聯鈞已經具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程，2024H1 營運目標為開始小量生產並取得主要客戶認證，全面搶攻 AI 商機；

(1446-TW) 宏和，上漲 7.58%，收在 51.1 元，2011 年宏和開始進軍營建業，主要業務為興建住宅大樓和商業大樓租 (售)，目前最重要的建案是新北板橋市中心君麟建案，將從今年開始進入認列高峰期，若能全數售出，估計可貢獻淨利 45 億元左右，換算 EPS 高達 30 以上，有望吸引資金買進，推升股票上漲。

受惠於搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 的 AI 伺服器即將於下半年開始出貨，機殼族群將長期受惠；(3013-TW)晟銘電，上漲 2.63%，收在 93.5 元，6 月營收 9.1 億元，攀上 19 個月來高點，月增 5%，年增 96%，今年擴大展出機櫃產品，液冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，2025 年水冷散熱解決方案將成為關鍵成長動能，晟銘電規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預計 2024 年底完工試產，2025 年開始生產；(5426-TW)振發，上漲 1.49%，收在 37.5 元，成功拿下 AI 伺服器機殼大單，今年 AI 伺服器出貨量有望翻倍成長，6 月營收 1.28 億元，月增 18%，年增 11%，法人預估今年 EPS 有機會挑戰 5 元，已合理的本益比推算，股價至少上看 50 元

(4566-TW) 時碩工業，上漲 5.14%，收在 92 元，6 月合併營收 4.2 億，年增 22%，創下同期新高，水冷散熱關鍵零組件 水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證，預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠，全球疫情陸續解封，全球航空產業明顯復甦，旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單，是今年最主要的成長動能，此外，時碩工業也鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品，醫療領域將成為營運的第四隻腳，擁有多元題材，股價上漲可期。

AI 四大主流 CPO 再度噴出

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師