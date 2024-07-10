裕慶-KY 第2季營收年增18.82% Q3迎旺季
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-10 19:29
裕慶 - KY(6957-TW) 於今 (10) 日公布 2024 年 6 月營收 2.63 億元，月減 9.26%，年增 26.45％。2024 年第二季合併營收 8.42 億元，年增 18.82%。累計 2024 年上半年營收 18.26 億元，年減 16.83％。
裕慶 - KY 指出，今年上半年營收減少，主要係去年第一季適逢遞延訂單認列墊高比較基期所致，惟看好商用展示架業務訂單動能放大，第三季步入傳統旺季下，帶動未來營運動能放大可期。
裕慶 - KY 表示，主要受惠旗下商用展示架業務保持良好動能，包括美國百貨零售連鎖店、牛仔服飾品牌等客戶商用展示架訂單出貨認列，加上提供客戶穩定交期、集中運送並分店包裝等加值服務，有效擴大單一客戶接單金額逐步放大，不僅助力裕慶 - KY 整體產能稼動率保持一定水準之上，隨著客戶訂單出貨良好認列，帶動第二季營收。
裕慶 - KY 近期商用展示架業務接單優於預期，包括智能灑水功能植物架新產品已正式接獲美國第二大的家居裝修產品零售商客戶期初訂單，預計第三季陸續完成出貨安裝，隨著後續客戶鋪店安裝良好效益，有機會進一步放大智能灑水功能植物架接單出貨動能。
其次，裕慶 - KY 亦成功接獲全球最大零售商開發客製化商用展示架多項新品訂單，以及打入美國第二大折扣零售百貨集團業務合作，有望整體效益於第四季陸續展現。
展望 2024 年第三季，裕慶 - KY 看好步入傳統商用展示架業務出貨旺季，加上目前主要客戶訂單保持良好需求，推升未來營運成長可期，此外，裕慶 - KY 仍持續深化「設計 + 量產 + 服務」創新商業模式，為滿足提供客戶良好集中運送、分店包裝、以及到店安裝等後勤服務，持續推進擴增美中、美西地區倉儲空間規劃，完善一條龍服務優勢，墊高裕慶 - KY 於商用展示架市場競爭力與門檻，同步積極深化客戶開發新案與開拓新客戶合作契機，有信心創造集團中長期營運成長前景。
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