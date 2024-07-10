鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)EPS預估下修至0.43元，預估目標價為35.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 10:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.45元下修至0.43元，其中最高估值0.57元，最低估值0.37元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.57(0.57)
|1.83
|1.4
|1.7
|最低值
|0.37(0.37)
|0.91
|1.4
|1.5
|平均值
|0.45(0.46)
|1.14
|1.4
|1.6
|中位數
|0.43(0.45)
|1.01
|1.4
|1.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.34億
|13.03億
|11.60億
|12.95億
|最低值
|7.75億
|9.61億
|11.60億
|11.94億
|平均值
|7.94億
|10.52億
|11.60億
|12.45億
|中位數
|7.89億
|9.95億
|11.60億
|12.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|--
|0.62
|0.97
|0.78
|營業收入
|6.50億
|5.91億
|7.69億
|9.74億
|10.49億
詳細資訊請看美股內頁：
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：希爾頓分時度假俱樂部(HGV-US)EPS預估上修至4.54元，預估目標價為55.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：達爾科技(DIOD-US)EPS預估下修至1.63元，預估目標價為78.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：IAC公司(IAC-US)EPS預估下修至-0.25元，預估目標價為71.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至-1.51元，預估目標價為210.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇