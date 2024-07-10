search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)EPS預估下修至0.43元，預估目標價為35.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 10:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.45元下修至0.43元，其中最高估值0.57元，最低估值0.37元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.57(0.57)1.831.41.7
最低值0.37(0.37)0.911.41.5
平均值0.45(0.46)1.141.41.6
中位數0.43(0.45)1.011.41.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.34億13.03億11.60億12.95億
最低值7.75億9.61億11.60億11.94億
平均值7.94億10.52億11.60億12.45億
中位數7.89億9.95億11.60億12.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS----0.620.970.78
營業收入6.50億5.91億7.69億9.74億10.49億

詳細資訊請看美股內頁：
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALGM

相關行情

台股首頁我要存股
Allegro Microsystems Inc.31.09-0.99%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty