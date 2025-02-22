鉅亨速報 - Factset 最新調查：Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)EPS預估下修至0.21元，預估目標價為132.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 04:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.36元下修至0.21元，其中最高估值5.12元，最低估值-0.94元，預估目標價為132.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.12(5.12)
|8.49
|10.89
|15.83
|最低值
|-0.94(-0.94)
|1.49
|5.37
|6.9
|平均值
|0.62(0.65)
|4.2
|7.55
|11.11
|中位數
|0.21(0.36)
|3.71
|7.07
|11.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.13億
|16.56億
|23.54億
|31.14億
|最低值
|8.66億
|11.60億
|15.74億
|18.68億
|平均值
|9.29億
|14.17億
|19.87億
|25.91億
|中位數
|9.26億
|14.31億
|20.50億
|27.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.23
|-3.50
|-2.72
|-1.46
|營業收入
|2,281萬
|8,380萬
|2.50億
|4.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Intra-Cellular Therapies IncITCI-US的目標價調升至113元，幅度約5.12%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股GRAB-US的目標價調升至5.75元，幅度約4.55%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Host旅館及度假村HST-US的目標價調降至20元，幅度約3.61%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為45.50元
下一篇