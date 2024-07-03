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鉅亨速報

盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大漲3.28%，報30.5美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 22:32

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間03日22:17股價上漲0.97美元，報30.50美元，漲幅3.28%，成交量146,869（股），盤中最高價30.51美元、最低價29.63美元。

美股指數盤中表現

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+6.18%
  • 近 1 月：-2.02%
  • 近 3 月：+14.99%
  • 近 6 月：+0.12%
  • 今年以來：-2.44%

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美股美股盤中Allegro Microsystems Inc.

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費城半導體5606.7881.11%
Allegro Microsystems Inc.30.473.18%

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