盤中速報 - 費城半導體大漲1.31%，報5617.84點
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 23:30
截至台北時間03日11:15，費城半導體上漲72.85點（或1.31%），暫報5617.84點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.41%
- 近 1 月：+8.23%
- 近 3 月：+13.47%
- 近 6 月：+37.83%
- 今年以來：+32.8%
焦點個股
費城半導體成分股以Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)領漲。Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)上漲3.86%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲3.37%；博通(AVGO-US)上漲3.37%；台積電(TSM-US)上漲2.75%；英特格(ENTG-US)上漲2.25%。
部分成分股表現相對疲軟，科沃(QRVO-US)下跌1.17%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌1.06%；格羅方德(GFS-US)下跌0.67%；超微半導體(AMD-US)下跌0.22%；德州儀器(TXN-US)下跌0.16%。
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