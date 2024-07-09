盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大跌2.82%，報30.51美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 23:00
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間09日22:44股價下跌0.89美元，報30.51美元，跌幅2.82%，成交量163,090（股），盤中最高價31.53美元、最低價30.31美元。
美股指數盤中表現
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+12.42%
- 近 1 月：+6.84%
- 近 3 月：+17.82%
- 近 6 月：+15.06%
- 今年以來：+3.73%
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