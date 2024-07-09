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鉅亨速報

盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大跌2.82%，報30.51美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 23:00

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間09日22:44股價下跌0.89美元，報30.51美元，跌幅2.82%，成交量163,090（股），盤中最高價31.53美元、最低價30.31美元。

美股指數盤中表現

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+12.42%
  • 近 1 月：+6.84%
  • 近 3 月：+17.82%
  • 近 6 月：+15.06%
  • 今年以來：+3.73%

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美股美股盤中Allegro Microsystems Inc.

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道瓊指數39245.01-0.25%
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費城半導體5742.155-0.40%
Allegro Microsystems Inc.30.6-2.55%

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