鉅亨速報 - Factset 最新調查：IAC公司(IAC-US)EPS預估下修至-0.25元，預估目標價為71.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 10:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對IAC公司(IAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.2元下修至-0.25元，其中最高估值0.06元，最低估值-1.8元，預估目標價為71.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.06(0.06)
|0.94
|0.76
|3.42
|最低值
|-1.8(-1.8)
|-2.02
|-0.58
|1.44
|平均值
|-0.45(-0.39)
|-0.47
|0.25
|2.29
|中位數
|-0.25(-0.2)
|-0.53
|0.58
|2
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|39.63億
|41.91億
|44.15億
|46.73億
|最低值
|37.94億
|37.96億
|39.11億
|40.78億
|平均值
|38.47億
|40.03億
|42.03億
|43.49億
|中位數
|38.40億
|40.04億
|42.39億
|42.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|30.48億
|37.00億
|52.35億
|43.65億
詳細資訊請看美股內頁：
IAC公司(IAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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