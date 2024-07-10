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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：IAC公司(IAC-US)EPS預估下修至-0.25元，預估目標價為71.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 10:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對IAC公司(IAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.2元下修至-0.25元，其中最高估值0.06元，最低估值-1.8元，預估目標價為71.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.06(0.06)0.940.763.42
最低值-1.8(-1.8)-2.02-0.581.44
平均值-0.45(-0.39)-0.470.252.29
中位數-0.25(-0.2)-0.530.582

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值39.63億41.91億44.15億46.73億
最低值37.94億37.96億39.11億40.78億
平均值38.47億40.03億42.03億43.49億
中位數38.40億40.04億42.39億42.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS--------
營業收入30.48億37.00億52.35億43.65億

詳細資訊請看美股內頁：
IAC公司(IAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIAC

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