鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股GRAB-US的目標價調升至5.75元，幅度約4.55%
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 04:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Grab控股(GRAB-US)提出目標價估值：中位數由5.5元上修至5.75元，調升幅度4.55%。其中最高估值8元，最低估值4.65元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予Grab控股評價：積極樂觀21位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Grab控股今(22日)收盤價為4.8595元。近5日股價上漲4.55%，標普指數上漲0.04%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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