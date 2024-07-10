鉅亨速報 - Factset 最新調查：達爾科技(DIOD-US)EPS預估下修至1.63元，預估目標價為78.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 10:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對達爾科技(DIOD-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.71元下修至1.63元，其中最高估值1.96元，最低估值1.25元，預估目標價為78.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|1.96(1.96)
|4.36
|最低值
|1.25(1.25)
|2
|平均值
|1.61(1.65)
|3.28
|中位數
|1.63(1.71)
|3.16
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|13.45億
|16.67億
|最低值
|12.72億
|13.58億
|平均值
|13.11億
|15.31億
|中位數
|13.15億
|15.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.96
|1.88
|5.00
|7.20
|4.91
|營業收入
|12.49億
|12.29億
|18.05億
|20.01億
|16.62億
詳細資訊請看美股內頁：
達爾科技(DIOD-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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