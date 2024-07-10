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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：達爾科技(DIOD-US)EPS預估下修至1.63元，預估目標價為78.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 10:15

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對達爾科技(DIOD-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.71元下修至1.63元，其中最高估值1.96元，最低估值1.25元，預估目標價為78.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年
最高值1.96(1.96)4.36
最低值1.25(1.25)2
平均值1.61(1.65)3.28
中位數1.63(1.71)3.16

市場預估營收

預估值2024年2025年
最高值13.45億16.67億
最低值12.72億13.58億
平均值13.11億15.31億
中位數13.15億15.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.961.885.007.204.91
營業收入12.49億12.29億18.05億20.01億16.62億

詳細資訊請看美股內頁：
達爾科技(DIOD-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDIOD

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