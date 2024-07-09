美財長葉倫呼應Fed主席鮑爾言論 稱就業市場推動通膨力道減弱
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-09 23:50
美國財政部長葉倫周二 (9 日) 表示，就業市場不再如新冠疫情復甦初期那般推動美國經濟通膨。這番言論與聯準會 (Fed) 主席鮑爾稍早的證詞相呼應。
葉倫周二在美國眾議員金融服務委員會上向議員表示，在新冠疫期後的復甦期間，就業市場一開始非常吃緊，雖然現在就業市場依然強勁，不過引發通膨擔憂的壓力更小。她指出，這種轉變是勞動力供應激增後發生。
5 月的非農就業報告顯示，美國失業率在兩年多來首次超過 4%。鮑爾周二在另一場聽證會上表示，最近的就業數據發出一個相當明確的訊號，即就業市場狀況已大幅降溫，並且透露 Fed 可能的政策方向是降息。
當葉倫被問及前總統川普在 2017 年頒布的減稅政策是否導緻美國公債不斷成長時，她將其描述為「代價高昂」和「倒退」。川普承諾，如果他在 11 月當選連任，將會進一步削減此類開支。
- 如何讓AI投資組合更有效益?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉市場靜待Fed主席鮑爾赴國會作證 主要指數漲跌互現
- 美股下半年漲勢是否能持續 「美股七雄」扛起重責大任
- Fed鮑爾：需要更多數據強化通膨降溫信心 高利率太久可能危及經濟成長
- 〈美股早盤〉市場靜待Fed主席鮑爾赴國會作證 主要指數漲跌互現
鉅亨號貼文看更多
下一篇