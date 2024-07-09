美財長葉倫呼應Fed主席鮑爾言論 稱就業市場推動通膨力道減弱

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-09 23:50

美國財政部長葉倫周二 (9 日) 表示，就業市場不再如新冠疫情復甦初期那般推動美國經濟通膨。這番言論與聯準會 (Fed) 主席鮑爾稍早的證詞相呼應。

葉倫周二在美國眾議員金融服務委員會上向議員表示，在新冠疫期後的復甦期間，就業市場一開始非常吃緊，雖然現在就業市場依然強勁，不過引發通膨擔憂的壓力更小。她指出，這種轉變是勞動力供應激增後發生。

5 月的非農就業報告顯示，美國失業率在兩年多來首次超過 4%。鮑爾周二在另一場聽證會上表示，最近的就業數據發出一個相當明確的訊號，即就業市場狀況已大幅降溫，並且透露 Fed 可能的政策方向是降息。