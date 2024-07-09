〈美股早盤〉市場靜待Fed主席鮑爾赴國會作證 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-09 21:45

截稿前，道瓊工業指數跌逾 120 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 70 點或 近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.8%。

投資人將密切留意鮑爾關於決策者何時能夠降息的任何暗示。外界期待已久的政策轉向寬鬆，將替坐擁創紀錄的 6 兆美元貨幣市場的投資人提供購買債券和其他資產的動力。

Nuveen 投資長 Anders Persson 表示:「在他們看到 Fed 真正降息之前，會有一定程度的示範作用。有些人對退出現金或貨幣市場投資持懷疑態度，這些投資的回報率為 5%，而許多散戶投資人正坐享其成。」

根據外媒收集的交換利率數據顯示，市場預估今年有可能降息兩次，第一次降息在 9 月的可能性約為 70%。

此外，鮑爾也可能面臨尖銳的問題，即美國計劃迫使華爾街銀行撥備更多資本。據路透報導，監管機構正在考慮做出改變。根據計算，這將替美國最大的 8 家銀行合計節省數十億美元。

截至台北時間周二（9 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 2.51%，至每股 131.42 美元

New Street Research 分析師 Pierre Ferragu 上周五將其對輝達的股票評級從「買入」下調至「中性」，是近期少有對該股持觀望態度的分析師。 但僅隔一個交易日，瑞銀分析師 Timothy Arcuri 就給出一個截然不同的判斷，他在周一的報告中重申對輝達的「買入」評級，並將目標價從先前的每股 120 美元上調至每股 150 美元。

根據 Arcuri 的說法，這一目標價是建立在輝達 2025 年和 2026 年的獲利預期和 28 倍本益比得出。對於 2025 年，Arcuri 預測輝達將產生 2,040 億美元的收入，每股獲利為 4.95 美元，分別高於普遍預期的 1,570 億美元和 3.57 美元。

博通 (AVGO-US) 早盤股價上漲 1.04%，至每股 1,764.05 美元

博通昨日在美國投資等級債券市場借入 50 億美元，替其 690 億美元收購威睿 (VMW-US) 所獲得的部分貸款進行再融資。有知情人士透露，博通分 3 部分出售債券。最長的部分殖利率比美國公債殖利率高出 0.95 個百分點，此前雙方就殖利率比美國公債殖利率高出 1.25 個百分點進行了初步談判。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.15%，至每股 253.33 美元

券商伯恩斯坦的分析師 Tony Sacconaghi 表示，特斯拉顯然得益於第二季交付量好於預期的態勢，但值得注意的是，第二季的銷量年減 5%，而第一季的銷量較去年同期下降 9%。

Sacconaghi 表示，特斯拉股票目前的本益比為 125 倍，雖然市場預期情況可能會有所好轉，但情況仍不容樂觀。他認為這種態勢將持續到定於 8 月 8 日舉行的機器人計程車 (Robotaxi) 發布活動。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 NFIB 小型企業信心指數報 91.5，預期 90.3，前值 90.5

華爾街分析：