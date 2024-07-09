〈美股早盤〉市場靜待Fed主席鮑爾赴國會作證 主要指數漲跌互現
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-09 21:45
美股主要指數周二 (9 日) 漲跌互現，其中那斯達克指數和標普 500 指數走高，主因是受到半導體和大型科技股漲勢支撐，投資人靜待聯準會 (Fed) 主席鮑爾赴國會作證，以尋找有關貨幣政策路徑線索。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 120 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 70 點或 近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.8%。
美股周二有望再創歷史新高，美股開盤前標普 500 指數期貨走揚，此前該指數創下今年第 35 個紀錄，另外對利率敏感的那斯達克 100 指數也走高，投資人正在等待鮑爾赴國會作證，尋找有關利率前景的線索。
投資人將密切留意鮑爾關於決策者何時能夠降息的任何暗示。外界期待已久的政策轉向寬鬆，將替坐擁創紀錄的 6 兆美元貨幣市場的投資人提供購買債券和其他資產的動力。
Nuveen 投資長 Anders Persson 表示:「在他們看到 Fed 真正降息之前，會有一定程度的示範作用。有些人對退出現金或貨幣市場投資持懷疑態度，這些投資的回報率為 5%，而許多散戶投資人正坐享其成。」
根據外媒收集的交換利率數據顯示，市場預估今年有可能降息兩次，第一次降息在 9 月的可能性約為 70%。
此外，鮑爾也可能面臨尖銳的問題，即美國計劃迫使華爾街銀行撥備更多資本。據路透報導，監管機構正在考慮做出改變。根據計算，這將替美國最大的 8 家銀行合計節省數十億美元。
歐股下跌，上周末法國大選中左翼政黨捲土重來後，市場對法國政府支出的擔憂加劇。美國企業財報季將於本周五 (12 日) 拉開序幕，摩根大通 (JPM-US) 將公布財報。
截至台北時間周二（9 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 85.47 點或 0.22%，暫報 39,259.32 點
- 那斯達克綜合指數上漲 67.00 點或 0.36%，暫報 18,470.74 點
- 標普 500 指數上漲 10.86 點或 0.19%，暫報 5,583.71 點
- 費半上漲 37.02 點或 0.64%，暫報 5,802.22 點
- 台積電 ADR 上漲 0.06% 至每股 186.75 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.294%
- 紐約輕原油下跌 0.23% 至每桶 82.14 美元
- 布蘭特原油下跌 0.24% 至每桶 85.54 美元
- 黃金上漲 0.29% 至每盎司 2,370.30 美元
- 美元指數升至 104.74
焦點個股：
輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 2.51%，至每股 131.42 美元
New Street Research 分析師 Pierre Ferragu 上周五將其對輝達的股票評級從「買入」下調至「中性」，是近期少有對該股持觀望態度的分析師。 但僅隔一個交易日，瑞銀分析師 Timothy Arcuri 就給出一個截然不同的判斷，他在周一的報告中重申對輝達的「買入」評級，並將目標價從先前的每股 120 美元上調至每股 150 美元。
根據 Arcuri 的說法，這一目標價是建立在輝達 2025 年和 2026 年的獲利預期和 28 倍本益比得出。對於 2025 年，Arcuri 預測輝達將產生 2,040 億美元的收入，每股獲利為 4.95 美元，分別高於普遍預期的 1,570 億美元和 3.57 美元。
博通 (AVGO-US) 早盤股價上漲 1.04%，至每股 1,764.05 美元
博通昨日在美國投資等級債券市場借入 50 億美元，替其 690 億美元收購威睿 (VMW-US) 所獲得的部分貸款進行再融資。有知情人士透露，博通分 3 部分出售債券。最長的部分殖利率比美國公債殖利率高出 0.95 個百分點，此前雙方就殖利率比美國公債殖利率高出 1.25 個百分點進行了初步談判。
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.15%，至每股 253.33 美元
券商伯恩斯坦的分析師 Tony Sacconaghi 表示，特斯拉顯然得益於第二季交付量好於預期的態勢，但值得注意的是，第二季的銷量年減 5%，而第一季的銷量較去年同期下降 9%。
Sacconaghi 表示，特斯拉股票目前的本益比為 125 倍，雖然市場預期情況可能會有所好轉，但情況仍不容樂觀。他認為這種態勢將持續到定於 8 月 8 日舉行的機器人計程車 (Robotaxi) 發布活動。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 6 月 NFIB 小型企業信心指數報 91.5，預期 90.3，前值 90.5
華爾街分析：
根據摩根士丹利首席股票策略師 Michael Wilson，投資人應開始為股票市場的調整做準備，因為圍繞美國政治、企業獲利和 Fed 政策的不確定性開始對市場造成壓力。Wilson 昨日接受外媒採訪時表示：「從現在到選舉之間，發生 10% 修正的可能性非常高。這並不是因為選舉，而是不確定性可能會占據主導地位。」
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