路透：俄羅斯礦業巨擘Nornickel與中國銅業就搬遷冶煉廠進行談判

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-09 19:56

路透周四 (9 日) 援引四名知情人士報導，俄羅斯最大的礦業冶金公司「諾里爾斯克鎳公司」(Nornickel) 正在與中國銅業 (China Copper) 就組建合資企業進行談判，該合資企業將允許這家俄羅斯礦業巨擘將其整個銅冶煉基地遷至中國。

報導指出，如果此舉得以實施，這意味著自美國和英國禁止金屬交易所接受俄羅斯生產的新鋁、銅和鎳以來，俄羅斯首次遷移國內的工廠，而這也意味著諾里爾斯克鎳公司的銅將在銅消費最多的國家生產。

諾里爾斯克鎳公司今年 4 月曾表示，計劃關閉在北極的工廠，並與未具名的合作夥伴在中國新建一座工廠。

對於上述消息，諾里爾斯克鎳公司拒絕置評。中國鋁業和中國銅業並未立即回應置評請求。

據了解，中國正在考慮的地點包括廣西地區的防城港市和欽州市，另外山東省青島市也有可能。雙方將在未來幾個月決定是否成立合資企業，諾里爾斯克鎳公司在中國的產量可能用於國內消費。

知情人士透露，新廠每年將生產 45 萬噸銅，約占今年全球開採供應量約 2,200 萬噸的 2%。

根據諾里爾斯克鎳公司的年度報告顯示，該公司去年的精煉銅產量為 42.54 萬噸。其在 2023 年於北極工廠加工所有精礦，這是該公司唯一生產適合交付給交易所的成品銅的工廠。

今年 4 月倫敦金屬交易所 (LME) 宣布對諾里爾斯克鎳公司產品銷售的新限制，之後不久，該公司就計劃搬遷。 不過諾里爾斯克鎳公司及其生產的金屬並未受到美國或歐洲的製裁，但自俄羅斯入侵烏克蘭以來，許多西方消費者將不再購買原產於俄羅斯的金屬。

數據顯示，諾里爾斯克鎳公司的大部分金屬都儲存在 LME，截至 5 月底，LME 儲存的銅庫存中有 40% 以上是在俄羅斯生產的。然而根據新規定，LME 將不再儲存 4 月 13 日以後生產的俄羅斯銅。