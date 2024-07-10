傳甲骨文與馬斯克xAI伺服器交易談判破局 盤中股價一度挫逾3%
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-10 02:00
根據美媒《The Information》周二 (9 日) 援引知情人士消息報導，馬斯克旗下人工智慧 (AI) 新創公司 xAI 與科技巨擘甲骨文結束一筆價值約 100 億美元的伺服器交易談判。
消息傳出後，甲骨文 (ORCL-US) 周二盤中股價一度挫逾 3%，截稿前跌幅收窄至 2.81%，每股暫報 140.95 美元。
《The Information》援引幾位參與談判人士的話報導，xAI 已經結束擴大現有安排的談判。據了解，xAI 是從甲骨文那裡租用輝達 (NVDA-US) 的 AI 晶片，不過 xAI 現在打算購買晶片打造自己的資料中心。
報導指出，雙方正在就租用輝達處理器的多年協議進行談判，不過由於馬斯克要求甲骨文打造更快的超級電腦等問題，雙方協議談判受阻。
截稿前，甲骨文與馬斯克的代表並未回應置評請求。
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