傳甲骨文與馬斯克xAI伺服器交易談判破局 盤中股價一度挫逾3%

《The Information》援引幾位參與談判人士的話報導，xAI 已經結束擴大現有安排的談判。據了解，xAI 是從甲骨文那裡租用輝達 (NVDA-US) 的 AI 晶片，不過 xAI 現在打算購買晶片打造自己的資料中心。