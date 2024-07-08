台積電展望樂觀 ASML歐洲股價一度觸及1,000歐元大關

半導體製造設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 周一 (8 日) 歐洲股價首次短暫突破每股 1,000 歐元 (約 1,084.30 美元) 大關創下歷史新高，此前華爾街投行對艾司摩爾最大客戶台積電 ( 2330-TW )( TSM-US ) 發出正面研究報告，兩家公司將在本月稍晚公布最新財報。

艾司摩爾是全球最大的晶片製造設備供應商，也是歐洲市值第三大公司，市值為 3,900 億歐元，僅次於諾和諾德 (Novo Nordisk) 和法國酩悅軒尼詩－路易威登集團(LVMH)。