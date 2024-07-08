台積電展望樂觀 ASML歐洲股價一度觸及1,000歐元大關
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-08 22:50
半導體製造設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 周一 (8 日) 歐洲股價首次短暫突破每股 1,000 歐元 (約 1,084.30 美元) 大關創下歷史新高，此前華爾街投行對艾司摩爾最大客戶台積電 (2330-TW)(TSM-US) 發出正面研究報告，兩家公司將在本月稍晚公布最新財報。
艾司摩爾是全球最大的晶片製造設備供應商，也是歐洲市值第三大公司，市值為 3,900 億歐元，僅次於諾和諾德 (Novo Nordisk) 和法國酩悅軒尼詩－路易威登集團(LVMH)。
由於全球最大代工晶片製造商台灣台積電看到了對人工智慧 (AI) 和其他尖端晶片的強勁需求，該公司正從中受益。摩根士丹利 (MS-US) 和摩根大通 (JPM-US) 上周末發表對台積電前景持樂觀態度的報告。
艾司摩爾歐洲股價在格林尼治標準時間 07：06 首度突破 1,000 歐元大關，格林尼治標準時間 13：58 時，該股報 996,90 歐元，日內上漲 0.4%，今年迄今上漲 46%。
截稿前，艾司摩爾 (ASML-US) 周一美股早盤股價上漲 0.33%，每股暫報 1,078.20 美元。
今年 4 月，台積電表示計畫今年的資本支出為 280 億至 320 億美元。該公司將於 7 月 10 日公布 6 月份銷售業績、7 月 18 日公布第二季財報；艾司摩爾將於 7 月 17 日揭曉第二季財報。
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