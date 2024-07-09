煉油利潤與天然氣價格下滑 埃克森美孚Q2獲利將受衝擊

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-09 02:02

美國能源巨擘埃克森美孚 (Exxon Mobil) 周一 (8 日) 表示，由於整個產業煉油利潤率的下降和天然氣價格的下跌，第二季的獲利將受到影響。

埃克森美孚將於 8 月 2 日公布第二季財報，周一公布的為提交給美國證券交易委員會（SEC）的季度文件。該文件涉及的資訊是，與先前季度相比，利潤率和商品價格等因素如何影響最新一季的獲利。埃克森美孚是首家公布第二季獲利預測的超級石油巨擘，通常被視為該產業的代表。

本次 8 月初將公布的財報是這家能源巨擘在 5 月早些時候完成以 600 億美元收購先鋒自然資源公司 (Pioneer Natural Reso) 的交易後的首次財報，合併後的業務將使埃克森美孚成為二疊紀盆地最大的石油生產商。

埃克森美孚表示，與今年前三個月相比，對先鋒自然資源公司的收購，將使其第二季的日產量增加 50 至 55 萬桶油當量。

今年二季由於需求預測下降、產量高和庫存過剩，天然氣價格出現下跌。

埃克森美孚表示，天然氣價格的變化，可能使其第二季上游收益相比第一季減少 3 億至 7 億美元。不過另一方面，較高的原油價格幫助削減了天然氣業務帶來的衝擊，兩者大致抵銷，預料石油收益將增加至少 3 億美元，最高可達 7 億美元。該公司今年第一季的總上游收益為 57 億美元。

埃克森美孚也表示，與第一季相比，較低的煉油利潤率將對第二季利潤產生 11 億至 15 億美元的負面影響。

根據 LSEG 的共識預估，埃克森美孚調整後的每股獲利為 2.37 美元，該公司去年同期每股獲利為 1.94 美元。另據彭博調查，分析師們先前預期埃克森美孚的淨營收約為 100 億美元。

RBC 資本市場的分析師 Biraj Borkhataria 表示，埃克森美孚利潤季成長將受到煉油利潤率下降影響，這應該是可以預見的。此外，天然氣價格下滑以及先鋒公司的獲利貢獻比預期差。該公司上季每股獲利會低於市場預期。

Borkhataria 也指出，埃克森美孚的聲明暗示其第二季的淨收入約為 83 億美元，每股獲利為 1.95 美元。不過，該公司實際表現往往超過這些預測，因為提交給 SEC 的報告並沒有提供有關公司營運的詳細資訊。該公司過往的實際業績有時會比其預測高出 5% 至 10%。