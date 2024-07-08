台積電ADR勁揚4.8% 市值首次突破1兆美元大關
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-08 22:31
台灣「護國神山」台積電 ADR(2330-TW) (TSM-US) 周一（8 日）盤中一度勁揚 4.8%，市值首次突破 1 兆美元，隨後漲幅收斂至 3.6%。
美股現有七家市值超 1 兆美元的上市公司，前六大分別是微軟、蘋果、輝達、Google 母公司字母、亞馬遜、Meta。
台股台積電股價周一盤中最高達新台幣 1,050 元，漲逾 4%，刷新歷史新天價，終場收在 1,035 元。今年以來，台積電的漲幅超過 75%。
台積電將在 7 月 18 日舉行第 2 季法說會，分析師普遍預估，台積電第 2 季營收將較去年同期激增 36%，寫下 2022 年第 4 季以來最大增幅。
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