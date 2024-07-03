美5月JOLTS職位空缺數自逾3年低點反彈 超預期增至814萬個

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-03 00:12

美國勞工部 (DOL) 周二 (2 日) 公布職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，5 月職位空缺數意外升至 814 萬個，遠超市場預期的 796 萬個，4 月前值自 805.9 萬下修至 791.9 萬，為逾三年新低。

美 5 月 JOLTS 職位空缺數自逾 3 年低點反彈，超預期增至 814 萬個。(圖：ZeroHedge)

過去職位空缺數 17 個月的數據中，有 14 個月的數據都遭下修。(圖：ZeroHedge)

5 月數據打破持續數月的下降趨勢，凸顯勞動力需求逐漸放緩。有分析認為職位空缺數是由於政府職缺成長而攀升，未來就業市場會繼續降溫，聯準會 (Fed) 今年仍可能會降息兩次。

5 月政府職缺成長為當月職位空缺數成長的推手。(圖：ZeroHedge)

根據報告，製造業、政府和醫療保健產業推動美國 5 月就業機會的成長，而住宿和餐飲服務業的職缺數領跌所有產業。

美國政府職缺推動美國 5 月就業機會的成長。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，5 月職位空缺與失業人口的比維持在 1:2，穩定在 2021 年 6 月以來新低，與 4 月前值持平，回到新冠疫情前水準。分析師認為，今夏該指標將達到 2019 年的水準。

5 月職位空缺與失業人口的比維持在 1:2，穩定在 2021 年 6 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

調查顯示 5 月辭職率停滯不前保持在 2.2%，為 2020 年以來新低，而企業招聘人數實際上增加 14.1 萬人達到 574.6 萬，創下今年 2 月以來新高、裁員人數也在增加。數據透露就業市場的動盪跡象。

調查顯示 5 月辭職率停滯不前保持在 2.2%，為 2020 年以來新低。(圖：ZeroHedge)

企業招募人數的增加主要是由專業和商業服務以及建築業所帶動的。商業服務業也是裁員最多的行業，這表明有更多的人正在換工作。整體來說，美國南方占解僱人數增加的大部分。

美國企業 5 月招聘、裁員人數同時成長。(圖：ZeroHedge)

市場分析認為，儘管 JOLTS 數據顯示勞動力需求健康，但很難從一個月的數據中得出結論。其他數據表明，就業市場正在緩慢降溫，看起來更像新冠疫情前的情況。近幾個月來，就業和薪資成長放緩，而更多的人在處於歷史低點後開始領取失業救濟金。

一些經濟學家質疑 JOLTS 統計數據的可靠性，部分原因是調查的回覆率很低，多數職位空缺數是估算數字。

經濟學家預料就業市場降溫態勢將持續下去，本周五 (5 日) 公布的 6 月非農就業將新增約 19.5 萬人、失業率維持在 4%。

專家看法

Santander US Capital Markets LLC 首席美國經濟學家 Stephen Stanley 在一份報告中表示，儘管勞動市場已經正常化，但與新冠疫情前的水準相比仍然健康。Stanley 表示：「2018 年和 2019 年的職缺平均約為 710 萬個，高峰為 760 萬個。因此，儘管與 2022 年和 2023 年的特殊情況相比，勞動力需求已經大幅降溫，但仍然強勁。」