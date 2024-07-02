全球航運緊張態勢預料延續至下半年 分析師給出三個預測

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-02 19:50

貨櫃航運和與之相關的全球運輸服務網絡正進入通常的需求旺季，但今年的情景規劃也包含許多關於供應的問題。

紅海的船隻改道和港口擁堵吸收該產業在 2023 年底過剩運力，當時葉門叛軍「青年運動」(Houthi) 的襲擊事件頻傳。自 5 月初以來，貨櫃現貨運價已翻了一番。

根據供應鏈視覺化平台 FourKites 的數據，新加坡是全球第二繁忙的港口所在地，也是亞洲和西方之間重要的貨物中轉樞紐，5 月份的延誤貨運量年增長 44%，截至 6 月 25 日，延誤貨運量較去年同期成長 27%。

FourKites 國際海洋解決方案主管 Mike DeAngelis 表示：「主要出口市場缺乏可用的空貨櫃是一個持續的問題。貨櫃航運陷入全球延誤的困境。」

在新冠疫情流行期間磨練出來的需求反射加劇瓶頸：害怕錯過。即將到來的美國對中國進口商品徵收關稅，以及美國東部和墨西哥灣沿岸港口可能在夏末發生罷工，都比往常更快的提振訂單。

貨運預訂平台 Freightos 的研究主管 Judah Levine 表示，明智的做法是為未來幾個月的貨運緊張做好準備。

Levine 說，未來幾個月，從亞洲到歐洲和美國的 40 英尺貨櫃現貨運價可能從目前的每 40 英尺 7,000 美元至 8,000 美元升至 1 萬美元。其中最壞的情況需要其他破壞性的最壞情況因素共同作用，運費才可能回到 1.5 萬至 2 萬美元的疫情期間高點，但這並非不可能。

Levine 說:「對我來說，最有可能的情況是，未來幾個月我們將面臨很大的壓力。我們甚至可能達到每個貨櫃 1.5 萬美元的水準，但在疫情期間，我們有好幾個月都是這樣。」

Levine 對今年下半年航運狀況給出三個預測：

最壞的情況：在這種情況下，船隻繼續繞開紅海，早期的旺季需求保持穩定，塞港持續數月，將全球供應中斷延長至明年 1 月下旬開始的中國農曆新年之後。再加上美國東岸和墨西哥灣沿岸碼頭工人的罷工，貨櫃運費將達到疫情期間創下的歷史新高。

最好的情況：這種情況取決於「青年運動」在紅海的襲擊結束，這將使航運公司恢復到最佳的航行時間表。經過幾個月的調整，由於供過於求，貨運費率將大幅下降。在亞洲、美國和歐洲之間，新建的船舶投入使用將有助於將一個 40 英尺貨櫃的成本推回到疫情前的水準，約為 1,000 美元。