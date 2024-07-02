芝加哥Fed總裁：決策者應做好降息的準備

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-02 19:15

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周二 (2 日) 表示，如果美國通膨率繼續往 2% 目標回落，決策者應該做好降息準備。

古爾斯比周二受訪時說：「我們正在走向 2% 通膨目標的道路上，如果在通膨下降的時候保持利率不變，等同緊縮政策──所以應該做出決定而不是按兵不動。」

古爾斯比並非今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員，他是 2025 年的票委。他發表上述言論之前，美國上周公布的數據顯示，聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標在 5 月僅成長 0.1%，創下 6 個月來新低。

自去年 7 月以來，Fed 官員一直將利率維持在 20 多年來新高，而且表示需要看到更多證據顯示通膨往 2% 目標邁進，才會願意降息。

古爾斯比說：「當通膨率超過 4% 時，我們達到目前的利率水準，而現在通膨率下降至近 2.5%，如果還維持在目前的利率水準，就等同時緊縮政策。」他指出，如果以現在的通膨率仍維持高水準，這就意味著 Fed 認為通膨並未走在往 2% 目標降溫的道路上。

他補充說，目前通膨似乎在回歸目標水準，儘管在今年 1 月時遇到挫折，但現在已經得到一連串改善的通膨數據。

古爾斯比說：「如果就業市場開始崩潰，或者如果已經開始走弱，就是看到了一些警告訊號，必須在物價方面取得進展來平衡這一點。失業率依然很低，但一直在攀升。」