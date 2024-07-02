〈美股早盤〉主要指數開低 市場聚焦Fed主席鮑爾談話、就業數據出爐

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-02 21:39

美股主要指數周二 (2 日) 開低，大型股在強勢交易後回落，在就業數據公布和聯準會 (Fed) 主席發表談話前，市場情緒謹慎。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 10 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌逾 20 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.4%。

美股開盤前主要指數期貨走跌，因為科技股漲勢失去動力，接下來的就業數據可能替美國利率前景提供更多線索。

瑞銀 (UBS) 首席策略師 Bhanu Baweja 表示，最近的數據顯示，美國通膨正在放緩，這在短期內對股市構成支撐。但他受訪時表示，美國經濟成長放緩的跡象將在中期內更廣泛地打壓股市，需要進行防禦性配置。

Baweja 說：「未來 6 個月市場可能走勢的核心支柱是，首先是美國通膨下降，然後是美國經濟成長放緩。總而言之，我們在股市上規避風險。」

不過，摩根大通資產管理公司 (JPMorgan Asset Management) 的 David Kelly 表示，市場情緒仍需受到極大打擊，才能阻止現金流入不斷飆升的大型科技公司，這些公司在今年引領美股大幅上漲。

今年以來，美國公債市場跌宕起伏，由於美國物價出現降溫跡象，交易員在買入債券和擔心利率會在更長時間內走高之間搖擺不定。五年期公債的殖利率已從不到三周前約 4.20% 的低點攀升逾 20 個基點。

Fed 主席鮑爾在葡萄牙舉行的歐洲央行論壇上的演講可能會替政策前景提供更多線索，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德也將發表演說。

周二晚些時候，交易員還將留意美國的職位空缺數據。到目前為止，就業的強勁勢頭幫助經濟經接住 Fed 激進的緊縮政策。由於通膨率仍高於央行 2% 的目標，外界擔心就業狀況的任何進一步疲軟都可能開始滾雪球，使經濟成長面臨風險。

截至台北時間周二（2 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 4.52%，至每股 219.35 美元

特斯拉公布的交車數據顯示，第二季共交車 44.40 萬輛，較去年同期下降 4.8%，連續兩季出現年減，但優於市場預期的 43.93 萬輛，該季總產量約 41.1 萬輛。消息激勵盤前股價漲逾 4%。

GameStop(GME-US) 早盤股價下跌 0.41%，至每股 23.23 美元

GameStop 股東馬丁 (Martin Radev) 上周五向紐約布魯克林聯邦法院提告，指控因 2021 年掀起美國迷因股狂潮而名聲大噪的網紅「咆哮小貓」吉爾(Keith Gill)，參與涉及「拉高出貨」(pump and dump)GameStop 股票的計畫，試圖操縱股價謀取私利，但這樁擬議的集體訴訟提交才幾天，在周一下午稍晚，Radev 就在法庭文件裡表示自願撤告。

Polestar(PSNYW-US) 早盤股價下跌 1.538%，至每股 0.1408 美元

電動車製造商 Polestar 周二公布第一季營運虧損，表示將不得不採取措施抵消歐盟和美國對其中國製造的電動車徵收的高額進口關稅。這家總部位於瑞典的公司由中國吉利控股，目前所有電動車都在中國生產。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 JOLTS 職位空缺數預期 796 萬，前值 805.9 萬

華爾街分析：