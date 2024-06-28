台積電攜手供應商優化製氫流程 助供應商減碳3.8萬噸

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-28 17:06

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (28) 日更新 ESG 電子報，指出因應先進製程演進使氫氣需求量增加，為擴大供應鏈原物料管理中的碳捕捉機會點，鼓勵供應商將天然氣產製為氫氣過程排出的二氧化碳回收，再製為電子級液態二氧化碳回用公司。

台積電補充，截至民國 113 年 6 月，回用公司的電子級液態二氧化碳逾 3 萬 5,000 公噸，供應商使用碳中和天然氣年減碳 3 萬 8,000 公噸，年省氫氣槽車運輸量逾 5,200 台、約 5 萬公里路程，相當於繞行台灣超過 50 圈，落實產業共好。

台積電指出，打造綠色低碳供應鏈是台積公司實踐永續發展的關鍵之一，除推動供應商改造精餾塔管路將被分離的二氧化碳導回塔內再純化，因應先進製程演進使氫氣需求量增加，也鼓勵供應商將天然氣產製為氫氣過程排出的二氧化碳回收，再製為電子級液態二氧化碳回用。

同時，台積電協助供應商採購碳中和天然氣，並導入地下管線直供氫氣予公司南科廠區，為全台科學園區首件氫氣地管成功案例，提升供應商低碳轉型能力。

台積電說，氫氣是半導體先進製程的重要化學品，一般以蒸汽甲烷重整（Steam Methane Reforming, SMR）技術將天然氣脫硫後與去礦物質水蒸氣進行反應重組，再經一氧化碳高溫轉化器生成電子級氫氣，並連帶產出二氧化碳。

為促進環境永續及提升二氧化碳使用效率，台積電自民國 110 年攜手供應商於製氫廠設置二氧化碳回收純化系統，將其再製為電子級液態二氧化碳，同時與各廠區溝通製程變更、安排入廠驗證品質，確認回用的電子級液態二氧化碳達到廠內製程使用規格，確保後續生產品質符合標準。

除再製並回用電子級液態二氧化碳，台積電推動供應商採購碳中和天然氣，減少製氫過程的碳排放，且考量製程所需氫氣用量增加，為加速運輸效率與安全性，民國 108 年與供應商、南部科學園區管理局合作於晶圓十八 A 廠建置氫氣地管，並成為公司新建廠區標準設計，不僅節省供應商槽車換車人力及運輸量，也提升氫氣供應穩定度，達成雙贏。