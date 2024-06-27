童子賢：台積電不是吃電怪獸 台灣仍須在核能與綠能間取得平衡

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-27 16:24

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (27) 日出席論壇，針對台積電 (2330-TW)3 年內預計增加 100 億度的用電量，屆時將占全台用電約 12%，而童子賢再次強調「台積電不是吃電怪獸」，台灣仍須在核能與綠能發展間取得平衡，滿足全台的用電需求。

童子賢表示，台積電幾座 2 奈米廠都將在 2 年內兌現，包括新竹寶山 4 座 12 吋晶圓廠，以及高雄 3 個廠區。童子賢說，這是台灣之光，投資下去可以保有 3 至 5 年領先地位，包含美國、日本與韓國等競爭對手，不過隨之而來的，是用電量的提升。對此，童子賢也再度強調，台積電不是吃電怪獸，而是台灣應在綠能與核能間取得平衡點。

童子賢認為，綠能有間歇性發電的致命傷，太陽能發電在一天之內起伏很大，是不穩定的間歇性能源，且台灣深夜用電仍為當日尖峰的 60 至 70%，因此夜間需要基載電力 60 至 70%，以綠能間歇性發電的缺點，無法承擔、穩定基載電力。

因此童子賢指出，綠能應與核能相互搭配，提出台灣的發電黃金比例：3 成綠能、3 成核能，以及 4 成火力發電。

童子賢也點出全力發展綠能的擔憂，若綠能比重超過 3 成，將會為環境帶來很大的衝擊。童子賢舉例，台北市包含陽明山、基隆河的面積約 2.72 萬公頃，若把台北市全部鋪滿太陽能板發電，也僅能提供全台用電量的 1 成。