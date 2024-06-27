台積電增資熊本2廠、美國第二期廠共102.6億美元 投審會核准了

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-27 17:43

經濟部投資審議會今（27）日召開第 9 次會議，會中計核准台積電 (2330-TW)、華新麗華 (1605-TW) 及光寶科技 (2301-TW) 等 4 件重大投資案件，共 105.11 億美元。其中以台積電增資日本熊本二廠與美國亞利桑那州第二期廠，分別為 52 億 6,200 萬美元、50 億美元，金額最高。

台積電因應當地客戶需求成長、強化與客戶間的策略關係等，申請分別以美金 52 億 6,200 萬元、美金 50 億元，增資日本 JAPAN ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING, INC. 用以新建 12 吋晶圓廠（熊本二廠），預計生產 6/7 奈米、12/16 奈米及 40 奈米製程技術之產品、美國 TSMC ARIZONA CORPORATION，將用以建置 12 吋晶圓廠（第二期廠），預計生產 2 奈米及（或）3 奈米製程技術之產品 。

投審會指出，經考量台積電最高階製程、研發中心及多數產能仍根留臺灣，並持續推進更新世代製程技術研發，本次增資可深化與當地供應鏈業者合作，同時網羅當地頂尖人才，充實台灣技術儲備，長遠而言將有助於國內半導體產業持續維繫及提升國際競爭力，經會議討論後，同意增資案。

其次為華新麗華以 1 億 6,000 萬美元增資新加坡 WALSIN SINGAPORE PTE. LTD.，從事經營投資控股業務。