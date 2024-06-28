新光金震撼彈！陳淮舟因健康因素辭任董事長
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-28 19:19
新光金 (2888-TW) 今 (28) 日晚間發布重大訊息，董事長陳淮舟因個人健康因素，辭任董事長一職，生效日為 7 月 1 日，新任董事長待董事會選任後另行公告。 新光金強調，雖有董事長辭任情事，但經營團隊並無變化，故對證券價格或股東權益，並無重大影響。
陳淮舟年近 85 歲，去年 6 月新經營團隊進駐新光金，由他出任董事長，屆滿一周年。
新光金日前舉行股東會，會中有小股東抱怨，台股已漲破 2 萬點，但新光金股價仍回不去 10 元票面價，自己抱了 20 年，比王寶釧苦守寒窯還要苦，對此，新光金董事長陳淮舟鞠躬致歉，並為自家股價抱屈，強調新光金近月以來獲利顯著成長，會持續努力經營，為股東創造更高價值，力拚明年恢復特別股股利發放。
新光金自結 5 月稅後純益達 37.16 億元，月增 2.15%，累計前 5 月稅後純益 102.09 億元，較去年同期轉盈，每股純益 (EPS) 0.66 元，其中，子公司新光人壽前 5 月貢獻獲利 60 億元，主要受惠股市投資績效亮麗。
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