新光金震撼彈！陳淮舟因健康因素辭任董事長

新光金日前舉行股東會，會中有小股東抱怨，台股已漲破 2 萬點，但新光金股價仍回不去 10 元票面價，自己抱了 20 年，比王寶釧苦守寒窯還要苦，對此，新光金董事長陳淮舟鞠躬致歉，並為自家股價抱屈，強調新光金近月以來獲利顯著成長，會持續努力經營，為股東創造更高價值，力拚明年恢復特別股股利發放。