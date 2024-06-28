美5月簽約待過戶成屋銷售指數下滑至70.8 創歷史新低

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-28 01:30

美國 5 月簽約待過戶成屋銷售指數意外降至歷史新低水準，房貸利率上升和房價高漲讓潛在買家望而卻步。

全美不動產經紀人協會 (NAR) 周四 (27 日) 公布數據顯示，美國 5 月簽約待過戶成屋銷售指數月減 2.1% 至 70.8，創 2001 年以來新低，前值為 72.3，其中增幅遠低市場預期的成長 0.6%，不過高於前值的月減 7.7%。

美國 5 月簽約待過戶成屋銷售指數月減 2.1%。(圖：ZeroHedge)

美國 5 月簽約待過戶成屋銷售指數降至 70.8，創歷史新低。(圖：ZeroHedge)

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 在聲明中表示:「市場正處於一個有趣的點，庫存上升、需求下降。供需走勢表明，未來幾個月房價漲勢將放緩。不過只要美國經濟繼續創造就業機會，庫存增加將不可避免的導致購屋增加，尤其是在房貸款利率下降的情況下。 」

一年多來，二手屋的成交年率一直徘徊在 400 萬套左右，部分原因在於所謂的鎖定效應 (lock-in effect)，即賣家不願將房屋掛牌出售，也不願放棄目前較低的房貸利率。

儘管市場上待售房屋的數量正在逐漸回升，但潛在的購屋者因高售價而望而卻步。5 月美國房屋售價觸及創紀錄的 419,300 美元。Yun 上周樂觀指出，成屋供應量較上年同期增加了 18% 以上。他說：「讓我們拭目以待，看看這是否會帶來更多的房屋銷售。」

借貸成本的持續降低將有助於支撐銷售。平均 30 年期固定利率房貸徘徊在 7% 左右，是 2021 年底的兩倍多。雖然多數人曾希望聯準會 (Fed) 能盡快開始降息，但持續高於 2% 目標的通膨率綁住 Fed 的手腳。Fed 官員們預估今年只會降息一次，低於他們 3 月預料的三次降息。

在美國各地區，東北部和西部的 5 月份二手屋合約簽約數略有成長，而南部和中西部的簽約待過戶成屋銷售指數均降至 2010 年以來的最低水平。