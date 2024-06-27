美5月核心耐久財訂單初值月減0.6% 創今年以來最大降幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-27 23:30

美國 5 月工廠的商業設備訂單意外下滑，表明企業在長期借貸成本上升和需求疲軟的情況下仍對投資持謹慎態度。

具體來看，美國商務部周四 (27 日) 公布數據顯示，5 月不包括飛機和軍事硬體在內的核心資本耐久財訂單初值月減 0.6%，創今年以來最大降幅。該數據未經通膨調整。

(綠色線)5 月不包括飛機和軍事硬體在內的核心資本耐久財訂單初值月減 0.6%，創今年以來最大降幅。(圖：ZeroHedge)

與此同時，受軍用飛機訂單推動，5 月耐久財 (至少可以使用 3 年的物品) 訂單初值月增 0.1%，高於經濟學家預期的月減 0.5%，前值自 0.6% 大幅下修至 0.2%。；按年來看，5 月耐久財訂單初值下滑 1.2%。此外，5 月不包含運輸設備的耐久財訂單初值下滑 0.1%，遠低市場預期的成長 0.2%，也不及前值 0.4%。

5 月耐久財訂單初值月增 0.1%、按年來看下滑 1.2%。(圖：ZeroHedge)

5 月不包含運輸設備的耐久財訂單初值下滑 0.1%。(圖：ZeroHedge)

儘管許多企業仍致力於長期投資，但高昂的借貸成本和對需求的擔憂正導致許多企業縮減擴張計畫，這表明未來幾個月，工廠生產可能難以獲得動力。

與此同時，美國生產商也面臨美元走強的挑戰，可能會抑制出口需求。由於預期聯準會 (Fed) 將在更長時間內維持較高利率，美元今年已經攀升。

5 月核心資本貨物出貨量初值下降 0.5%，為 3 個月來最大降幅，顯示在經歷了年初的強勁成長後，美國經濟出現了下滑。核心資本貨物出貨量是政府國內生產毛額 (GDP) 報告中用來幫助計算設備投資的資料。

美國商務部同日公布的第一季 GDP 終值顯示，企業設備投資年增 1.6%，較前一次預估大幅調高。此前 5 季中有 4 季出現下滑。另一項數據顯示，5 月商品貿易逆差擴大至 1,006 億美元，為兩年來最大，顯示淨出口將抑制第二季 GDP。

值得注意的是，報告顯示商用飛機預訂量初值繼 4 月下降 14.6% 後，在 5 月下降 2.8%。波音公司 (BA-US)5 月獲得 4 架飛機訂單，低於 4 月份的 7 架，為 1 月以來的最低水準。自 2018 年和 2019 年兩起致命的 737 Max 墜機事件以及今年 1 月阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)(ALK-US) 運營的一架噴氣式飛機出事以來，波音一直備受矚目。

觀察報告細項，汽車、電腦和金屬製品訂單增加，提振 5 月耐久財訂單，電氣設備、機械和通訊設備的預訂量下降。雖然比較兩者通常很有幫助，但飛機訂單是不穩定的，政府數據並不總是與飛機製造商的單月數據相關聯。