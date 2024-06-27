美上周續領失業金人數升至183.9萬 創2021年底以來新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-27 22:50

美國上周續領失業金人數升至 2021 年底以來新高，表明失業者找新工作的時間更久，透露就業市場放緩。美國勞工部 (DOL) 周四 (27 日) 公布數據顯示，上周續領失業金人數升至 184 萬，與此同時初領失業金人數則降至 23.3 萬人。

美國上周續領失業金人數升至 2021 年底以來新高。(圖：ZeroHedge)

具體來看，截至 6 月 22 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.3 萬人，低於市場預期的 23.6 萬人，較修正後前值 23.9 萬人減少 6 千人，4 周移動平均值報 23.6 萬人。

上周初領失業金人數連續第二周小幅下滑。(圖：ZeroHedge)

截至 6 月 15 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 183.9 萬人，高於市場預期的 182 萬人，較修正後前值 182.1 萬人增加 1.8 萬人，創 2021 年 11 月 27 日以來新高，4 周移動平均值報 180.55 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

與勞動力普遍短缺的新冠疫情復甦時期相比，企業招聘已明顯放緩，上月失業率兩年來首次升至 4%。經濟學家和聯準會 (Fed) 決策者都在留意失業救濟金申請數據，以尋找迄今為止表現出驚人彈性的勞動力市場是否繼續走軟的跡象。

高盛 (GS-US) 首席經濟學家 Jan Hatzius 最近表示，勞動市場正接近一個潛在的轉捩點，即勞動力需求進一步走軟可能導致失業率上升。

另有分析指出，續領失業金人數成長可能會增加失業率成長的壓力，儘管初領失業金人數連續第二周小幅下降。