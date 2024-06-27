美上周續領失業金人數升至183.9萬 創2021年底以來新高
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-27 22:50
美國上周續領失業金人數升至 2021 年底以來新高，表明失業者找新工作的時間更久，透露就業市場放緩。美國勞工部 (DOL) 周四 (27 日) 公布數據顯示，上周續領失業金人數升至 184 萬，與此同時初領失業金人數則降至 23.3 萬人。
具體來看，截至 6 月 22 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.3 萬人，低於市場預期的 23.6 萬人，較修正後前值 23.9 萬人減少 6 千人，4 周移動平均值報 23.6 萬人。
截至 6 月 15 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 183.9 萬人，高於市場預期的 182 萬人，較修正後前值 182.1 萬人增加 1.8 萬人，創 2021 年 11 月 27 日以來新高，4 周移動平均值報 180.55 萬人。
與勞動力普遍短缺的新冠疫情復甦時期相比，企業招聘已明顯放緩，上月失業率兩年來首次升至 4%。經濟學家和聯準會 (Fed) 決策者都在留意失業救濟金申請數據，以尋找迄今為止表現出驚人彈性的勞動力市場是否繼續走軟的跡象。
高盛 (GS-US) 首席經濟學家 Jan Hatzius 最近表示，勞動市場正接近一個潛在的轉捩點，即勞動力需求進一步走軟可能導致失業率上升。
另有分析指出，續領失業金人數成長可能會增加失業率成長的壓力，儘管初領失業金人數連續第二周小幅下降。
這份報告強化 Fed 將在今年晚些時候降息押注。此外同日另一份報告顯示，5 月美國工廠的商業設備訂單意外下滑，表明企業在長期借貸成本上升和需求疲軟的情況下仍對投資持謹慎態度。
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