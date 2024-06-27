美國第一季GDP終值小幅上修至1.4% 第二季有望加速成長

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-27 22:10

美國商務部周四 (27 日) 公布數據顯示，美國第一季實質國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值報 1.4%，較修正值 1.3% 小幅上調 0.1 個百分點，不過比去年第四季的 3.4% 增速放緩，為近兩年最小增幅。市場預估，第二季 GDP 增速將略為加快，大多數預測顯示該季經濟增速將升至 2% 左右。

也有分析指出，數據證實第一季消費者支出正在放緩，與此同時 PCE 與核心 PCE 仍小幅上升透露停滯性通膨壓力加速成長，在消費者支出枯竭且物價仍非常棘手的狀況下，經濟可能步入萎縮。

美國第一季 GDP 終值小幅上修至 1.4%。(圖：ZeroHedge)

至於通膨方面，第一季個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率終值報 3.4%，略高於市場預期與修正值的 3.3%，與初值持平；第一季核心 PCE 物價指數季增年率終值報 3.7%，較修正值 3.6% 小幅上修 0.1 個百分點，比去年第四季的 2% 大幅成長。

另外，第一季實質個人消費支出季增年率終值報 1.5%，低於市場預期與修正值的 2%，較去年第四季 3.3% 大幅下滑，凸顯美國民眾消費支出疲軟。

第一季實質個人消費支出季增年率終值報 1.5%。(圖：ZeroHedge)

報告顯示，美國第一季經濟成長放緩主要由兩個因素造成：進口激增和商業庫存下滑。進口激增讓美國第一季的競技成長減少 0.82 個百分點，庫存減少則拖累 GDP 放緩 0.42 個百分點。

不過市場預估，第二季 GDP 增速將略為加快，大多數預測顯示該季經濟增速將升至 2% 左右。

英國研究機構牛津經濟公司 (Oxford Economics) 美國經濟學家 Matthew Martin 預估，在美國消費者持續消費的推動下，第二季 GDP 成長率約為 2%，亞特蘭大聯準銀行預測工具顯示成長率將高達 3%。

然而，除非聯準會 (Fed) 降息，讓個人和企業借貸成本降低，否則經濟成長預料不會大幅加快。自 2023 年 7 月以來，美國利率一直維持在 23 年來的最高水準，Fed 在本月中的貨幣政策連續第七次按兵不動並預估今年可能只會降息一次。