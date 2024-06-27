〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 美光開盤股價跌逾5%

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-27 21:40

美股主要指數周四 (27 日) 漲跌互現，美光 (MU-US) 開盤股價跌逾 5%，該公司給出的黯淡財測讓部分半導體股承壓，與此同時投資人在本周重磅通膨報告出爐前，分析一連串的經濟數據。

截稿前，道瓊工業指數跌近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 70 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.3%。

美國上周續領失業金人數升至 2021 年以來新高，這是一個就業市場疲軟的警告訊號，表示失業者找工作的時間更長。另外，5 月企業設備訂單意外下滑，顯示企業對投資人持謹慎態度，主因是長期借貸成本上升且需求疲軟。

美國商務部同日公布數據顯示，第一季國內生產毛額 (GDP) 終值季增年率上修至 1.4%，較修正值 1.3% 小幅上調 0.1% 個百分點，不過比去年第四季的 4.3% 有所放緩，為近兩年最小增幅。

至於通膨方面，美國第一季核心個人消費支出物 (PCE) 價指數季增年率小幅上修、第一季實質個人消費支出大幅放緩。

獨立顧問聯盟的 Chris Zaccarelli 說：「第一季 GDP 的終值被略微上調，1.4% 的數據是穩定的，但這表明經濟成長正在放緩。更重要的是，個人消費數據顯示，消費者增速正在放緩——從之前的 2.0% 降至 1.5%——這是一個令人擔憂的問題。」

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 的 Mark Haefele 表示：「經濟成長與通膨依樣重要。緩解價格壓力和其他經濟考慮應該會鼓勵央行開始或繼續降息。」

該行的大宗經紀數據顯示，本月美國科技股的淨拋售有望成為 2017 年以來有史以來最大的淨拋售。避險基金削減曝險與上周科技相關基金創紀錄的資金流入形成鮮明對比。

當輝達在短短 3 天內突然暴跌 13%、市值蒸發 4,300 億美元時，投資人體會到這家公司的股價可能會受到怎樣的打擊。該股本周二反彈、周三再次小幅走高，目前已收復約一半的拋售損失。

Wolfe Research 分析師 Chris Senyek 認為，波動性可能會繼續加劇，這將在未來幾周有利於「美股七雄」(Magnificent Seven) 和整體動能交易。他說：「具體來說，我們預估這些主題將繼續受惠於經濟成長放緩的環境，而 Fed 料將啟動一個深度降息周期。我們的感覺是，推動這些趨勢的大公司將在第二季財報季再次取得非常穩健的業績。」

截至台北時間周四（27 日）21 時許：

焦點個股：

Rivian(RIVN-US) 早盤股價下跌 4.65%，至每股 14.05 美元

美國電動車製造商 Rivian Automotive 將於周四 (27 日) 舉行投資者日 (Investor Day)，會中可能透露即將推出的車款以及撙節措施的進展情形。兩天前，這家電動車新創公司獲得福斯汽車 (Volkswagen)50 億美元的投資，雙方共組合資企業且平等控制經營。

波音 (BA-US) 早盤股價上漲 0.08%，至每股 178.65 美元

據《路透》等媒體引述知情人士透露，在中國國家航空安全監管機構完成對關鍵駕駛艙部件的技術審查後，波音公司 (BA-US) 已獲准恢復向中國的航空公司交付寬體飛機。報導稱，波音將在未來幾天內向中國市場交付 777 和 787 寬體飛機機型的訂單，而 737 MAX 機型的交付則最早於下個月恢復。

Walgreens(WBA-US) 早盤股價下跌 18.97%，至每股 12.69 美元

華爾格林 (Walgreens) 第 3 財季獲利未達預期，並大幅下修全年調整後獲利財測，理由是藥店和美國消費者面臨「充滿挑戰」的環境。該公司股價周四 (27 日) 暴跌逾 14% 。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 23.3 萬，預期 23.6 萬，前值 23.9 萬

美國上周續領失業金人數報 183.9 萬，預期 182 萬，前值 182.1 萬

美國 5 月耐久財訂單月增率報 0.1%，預期 - 0.5%，前值 0.2%

美國 5 月核心耐久財訂單月增率報 - 0.1%，預期 0.2%，前值 0.4%

美國第一季 GDP 季增年率終值報 1.4%，預期 1.3%，前值 1.3%

美國第一季 PCE 物價指數季增年率報 3.4%，預期 3.3%，前值 1.8%

美國第一季核心 PCE 物價指數季增年率報 3.7%，預期 3.6%，前值 3.6%

美國第一季實質個人消費支出指數季增年率終值報 1.5%，預期 2%，前值 2%

華爾街分析：