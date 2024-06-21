荷蘭半導體設備商ASMI獲大摩、美銀青睞 評為歐洲AI贏家

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-21 01:00

荷蘭半導體設備製造商 ASM 國際 (ASM International) 股價創下歷史新高，華爾街大行摩根士丹利 (MS-US) 和美銀 (BAC-US) 分析師均看好該公司在人工智慧 (AI) 熱潮中所扮演的角色。

截稿前，ASM 國際在阿姆斯特丹證交所的股價上漲 5.31%，每股暫報 729.40 歐元，稍早股價一度漲近 7%。ASM 國際股價今年已上漲逾 50%，該股是去年歐洲斯托克 600 指數中表現最好的股票之一，漲幅達 99%。

摩根士丹利的 Nigel van Putten 表示，隨著半導體產業採用被稱「GAA」(Gate-all-around / 閘極全環電晶體) 的下一代晶片架構，ASM 國際將成為主要受惠者。Putten 預估未來幾年 ASM 國際的成長速度將超過整體晶片設備市場。

他說：「隨著 AI 成為半導體 (設備) 市場的主要驅動力，我們將 ASM 國際視為核心持股。」該分析師將 ASM 國際股價評等從「中性」(equal-weight)上調至「增持」(overweight)。

據了解，ASM 國際在原子層沉積 (Atomic layer deposition) 領域坐擁 50% 以上的市占。原子層沉積是一種在半導體晶圓上沉積超薄材料的先進設備。Putten 引用 LexisNexis 的一項分析稱，該公司擁有的專利是晶片製造領域最重要的專利。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的看漲觀點與美國銀行 (Bank of America) 的分析師一致，他們將該股的目標價上調至每股 860 歐元，創歷史新高。這一目標意味著該公司股價將比目前水準上漲 18% 左右，而市場普遍認為該公司股價將在未來 12 個月內下跌。