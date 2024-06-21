日元匯率連6日走貶 政府是否出手干預引市場矚目

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-21 02:30

日元有望創下 3 個月以來最長連續貶值紀錄且可能收在 34 年低點，疲軟的匯率走勢加大日本官員再次出手干預的風險。

日元周四 (20 日) 連續第六個交易日走貶，創下 3 個月來最大跌幅，兌美元匯率接近 159 美元，而且 1 美元兌 160.17 日元的今年最低盤中低點指日可待。今年 4 月，決策者出手干預匯市之前，這是 30 多年來首次達到這一水準。

日元走軟之際，日本與包括美國在內的主要國家的公債殖利率持續存在差異。此前，日銀 (日本央行 / BOJ) 的決策者拒絕在 6 月貨幣政策會議上公布縮減購債規模細節。由於沒有時間表，交易員想知道日本何時會實現貨幣政策正常化，這一舉措應該會支撐日元。此外，中國債券殖利率的大幅下跌進一步削弱日元以及其他亞洲貨幣。

以 Shinichiro Kadota 為首的巴克萊策略師在同日的一份報告中寫道：「只要美、日利差超過某個閾值，即使利差有所收窄，套利交易引發的日元拋售也有可能不會減少。」

今年 4 月和 5 月，日本財務省最終動用約 627 億美元提振日元匯率，此舉在一定程度上緩解了日元走貶的壓力。

摩根大通 (JPM-US) 策略師 Junya Tanase 和 Ikue Saito 寫道，如果財務省認為，波「過度」、「投機」和「偏離經濟基本面」，就準備再次進行干預。他們補充說，匯率波動的速度及其性質，例如由投機性拋售日元驅動的波動，將是決定是否干預的關鍵。

不過，與今年早些時候日元持續走軟導致前幾輪干預不同的是，近幾周日本官員似乎對干預更為緘默。 6 月初，日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 說，官員們將繼續關注匯率走勢，但干預應該是有限的。