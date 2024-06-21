更強、更快！Anthropic推出新模型「Claude 3.5 Sonnet」 力壓OpenAI

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-21 01:30

人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 周四 (20 日) 推出一款最快、功能最強的新模型「Claude 3.5 Sonnet」，力拚 OpenAI。

據了解，該款模型是 Anthropic 在今年 3 月推出的「Claude 3」升級版，速度比舊版快兩倍而且在編寫程式碼和文本推理等幾個關鍵智慧能力優於 OpenAI 等主要競爭對手。

Anthropic 聯合創始人兼總裁 Daniela Amodei 受訪時說：「這相當令人興奮，因為根據我們的評估和基準，這是目前業內最好、最智慧的模型。」Amodei 強調，公司目標是讓「Claude 3.5 Sonnet」成為企業業務的首選模型。

Amodei 說，因為 Anthropic 主要專注於為商業客戶開發產品，所以它並沒有因為創建圖像等領域而分心，這些領域可能對研究很有吸引力，但對公司來說並不實用。

Amodei 舉例說：「我們可以從研究的角度進行圖像輸出，但繪製小貓滑雪的視覺效果並不是我們的企業客戶要求的，所以我們沒有優先考慮這一點。」

「Claude 3.5 Sonnet」將在一定限度內免費在行動設備和桌上型電腦上使用，而 Claude 付費用戶可以更頻繁的使用該工具。Anthropic 一直在一小群用戶中測試這項更新後的技術。

與此同時，Anthropic 還發布了一項名為 Artifacts 的新功能，可讓用戶在 Claude 聊天機器人產生的程式碼、文件和其他內容上進行即時協作。

Anthropic 於 2021 年由一群前 OpenAI 員工創建。該公司強調其致力於安全和負責任地建立 AI，並表示這有助於贏得商業客戶的信任。

Anthropic 正在與 OpenAI、Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Google 和微軟 (MSFT-US) 等其他 AI 開發商展開競爭，這些公司也在打造自己的企業業務。