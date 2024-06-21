國內外大廠搶灘FOPLP 鑫科卡位關鍵材料成受惠者

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-21 11:03

鑫科表示，公司的 FOPLP 特殊合金載板為技轉方認可之指定供應商，目前為市場獨家供應，客戶晶圓產品應用在車用、通訊居多，隨著客戶將逐步開出新產能，FOPLP 特殊合金載板出貨量看增，也將同步擴大量產。

且除了面板廠外，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 也傳出因 CoWoS 訂單滿載、供不應求，除了積極擴產外，也傳出將切入 FOPLP，另外，英特爾及三星也都曾表態要投入相關領域。