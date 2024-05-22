鑫科擁三利多 白銀飆漲刷新天價帶旺營運
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-22 09:33
中鋼 (2002-TW) 旗下鑫科 (3663-TW) 表示，受惠面板靶材需求復甦、白銀漲價以及完成併購中鋼精材，5 月起營收顯著升溫、第二季獲利展望樂觀，下半年在併購效益完全顯現下，營運將進一步升溫。
近期白銀價格大漲，紐約商品期貨交易所（COMEX）白銀 5 月以來大漲 2 成，最高來到 1 盎司 32.75 美元，刷新歷史新高價，鑫科貴金屬交易營收比重 65%、其中高達 9 成是銀料，白銀漲價將帶動營收、營益率表現。
此外，面板產業市況復甦，鑫科表示，相關靶材出貨自 5 月起有感升溫，預計動能可望延續到 6 月；半導體靶材也陸續有新案，扇出型面板級封裝 (FOPLP) 除了打進國內面板大廠，也開始交貨給歐洲半導體大廠，都挹注業績表現。
而鑫科在去年宣布以現金及換股的方式，收購關係企業中鋼精材的 70% 股權，已經在今年 5 月中完成交割、開始認列營收。鑫科表示，中鋼精材每月營收約人民幣 5000 萬元 (約新台幣 2.5 億元)，6 月起併購效益將進一步完整顯現。
鑫科第一季營收 5.47 億元、持平去年同期，稅後純益 1060 萬元、年增 27%、每股純益 0.14 元；4 月營收 2.11 億元，月增近 3 成、年增 25%，累計前 4 月營收 7.59 億元，年增 5.8%。
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