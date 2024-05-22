鑫科擁三利多 白銀飆漲刷新天價帶旺營運

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-22 09:33

近期白銀價格大漲，紐約商品期貨交易所（COMEX）白銀 5 月以來大漲 2 成，最高來到 1 盎司 32.75 美元，刷新歷史新高價，鑫科貴金屬交易營收比重 65%、其中高達 9 成是銀料，白銀漲價將帶動營收、營益率表現。

此外，面板產業市況復甦，鑫科表示，相關靶材出貨自 5 月起有感升溫，預計動能可望延續到 6 月；半導體靶材也陸續有新案，扇出型面板級封裝 (FOPLP) 除了打進國內面板大廠，也開始交貨給歐洲半導體大廠，都挹注業績表現。

而鑫科在去年宣布以現金及換股的方式，收購關係企業中鋼精材的 70% 股權，已經在今年 5 月中完成交割、開始認列營收。鑫科表示，中鋼精材每月營收約人民幣 5000 萬元 (約新台幣 2.5 億元)，6 月起併購效益將進一步完整顯現。