鑫科併購中鋼精材效益發威 5月營收翻倍創逾11年新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-09 12:48

中鋼 (2002-TW) 集團旗下鑫科 (3663-TW)5 月營收 4.82 億元，月增、年增均超過 110%，優於預期、創逾 11 年單月新高；累計前 5 月營收 12.4 億元，年增 31.8%。鑫科表示，在中鋼精材併購效益挹注下，第二季獲利展望樂觀。

鑫科 5 月營收向上，除了受惠面板靶材出貨升溫、白銀行情上漲外，公司於 5 月中完成中鋼精材交割、開始合併認列是營收大增主要原因，不過，原預估只認列半個月，但公告表現優於預期。

鑫科看好，面板靶材在下游持續復甦下，拉貨動能可望延續到 6 月，加上白銀價格高檔震盪，也有利貴金屬交易業務營收及獲利表現，在中鋼精材併購效益挹注下，第二季、下半年營運都將有明顯成長。

據了解，中鋼精材每月平均營收約人民幣 5000 萬元 (約新台幣 2.5 億元)，鑫科在去年宣布以現金及換股的方式，收購中鋼精材的 70% 股權。