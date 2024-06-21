〈達發股東會〉今年營運恢復正成長 下半年將成立永續委員會

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-21 13:18

聯發科 (2454-TW) 旗下達發 (6526-TW) 今 (21) 日召開股東會，董事長謝清江表示，今年終端需求已緩步回溫，營運表現將恢復成長，針對永續發展，也預期下半年將成立企業永續委員會，將由自己擔任委員會主席，預計明年 8 月推出永續報告書，強調達發為 IC 設計公司，會發揮低功耗優勢，幫助所有搭載達發晶片的產品能源消耗更低，節省地球能源。

達發科技是專注於「網通基礎建設」與「高階 AI 物聯網」包含有線通訊、無線通訊兩大領域的 IC 設計公司，透過提升產品價值與策略性定價以提升毛利率，並且為確保穩定可靠的供貨，與供應商維繫穩固的合作關係。同時，也針對客戶企業社會責任 (CSR) 自評管理及時予以回覆，以完備客戶採購對於晶片供應商要求。

有線通訊領域包含「固網寬頻」與「乙太網」兩個產品線，寬頻產品包括 VDSL、GPON 及 10G-PON。乙太網產品包括 1G/2.5 G 實體層晶片、具雲端管理的 1 G 交換器單晶片。

無線通訊領域包含「藍牙音訊」與「衛星定位」兩個產品線，藍牙音訊技術廣泛應用於藍牙耳機、音箱、無線麥克風、助聽及輔聽器等終端產品；衛星定位技術廣泛使用在穿戴裝置、車輛追蹤、共享交通、無人機、車用市場等應用領域。

寬頻產品線推出整合型光纖寬頻網路多核心 10G-PON 單晶片，支持 Wi-Fi 7 高階家用網路閘道器。乙太網產品線已推出多埠整合雲端管理交換機晶片及 1G/2.5 G 整合多路高速乙太網路實體層晶片。

藍牙音訊產品線也持續進行創新技術投資，包含低延遲、多裝置連接、低功耗、AI 降噪、高清音質等訊號處理，目前已推出 12 奈米超低功耗晶片並通過藍牙 5.3 LE Audio 認證，超低延遲電競耳機解決方案，並通過 Microsoft Teams 認證之商務耳機解決方案，並於全球率先通過 Intel EVO 藍牙 LE Audio 連外裝置認證計畫。

衛星定位產品線，結合感測器與衛星定位技術的高精度慣性導航融合算法，運用 AI 機器學習的高精度定位，並通過 12 奈米雙頻全球六星系 AEC-Q100 車用電子可靠度驗證。