英國央行如期維持利率不變 暗示準備降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-20 19:22

英國央行 (BOE) 周四 (20 日) 如期利率按兵不動，關鍵利率仍維持在 5.25% 的 16 年新高。不過有更多決策者可能接近支持降息，讓市場對英國央行在夏季結束前降息抱持希望。

英國央行貨幣政策委員會 (Monetary Policy Committee) 的七名委員投票支持利率不變、兩名委員贊成降息，與 5 月會議結果相同。然而，委員們對近期服務業通膨意外強勁的態度存在分歧，有委員認為這不會推高中期通膨。

有跡象表明，一些貨幣政策委員會成員立場，可能包括央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 接近降息。雖然正式指引沒有變化，但一些決策者對最新決議措辭微妙，8 月降息可能獲得更多支持。

此次會議後利率維持在 5.25%，自 2023 年 8 月以來來一直維持在這水準，即便通膨已達 2% 目標且歐洲央行 (ECB) 已降息。

會議記錄顯示對部分委員來說此次決策是「微妙平衡」(finely balanced) 的決定，交易員將該聲明視為英國央行願意在未來幾個月降息的訊號，將 8 月降息的可能性從先前的 32% 上調至 50% 以上。另外市場還將今年預期的降息幅度從先前的 43 個基點上調至 48 個基點。

貨幣市場目前認為，英國央行在 8 月貨幣政策會議上降息 1 碼 (25 個基點) 的可能性超過 50%，在決策前僅為 32%。交易員也提高今年內降息幅度的預期，幾乎消化了兩次 1 碼的降息行動。

TJM Europe 的金融機構外匯銷售 Neil Jones 表示，此次按兵不動顯然是更偏鴿派，貝利的表態顯示一些委員立場接近降息。

CBI 臨時副首席經濟學家 Alpesh Paleja 表示：「我們預期貨幣政策委員會將在 8 月降息，但這並非大勢已定之事。利率路徑仍然非常受數據驅動，因此未來一個月關鍵指標的演變將是關鍵。此外，8 月份以後的任何降息步伐都可能是漸進的。」

由於通膨比預期得更加頑強，再加上全球經濟數據走強導致寬鬆預期降溫，今年以來英國央行降息預期急劇下降，市場從押注多達六次降息到上個月僅預估一次降息。

另一方面，歐洲其他央行也開始鬆綁貨幣政策，包括歐洲央行、瑞士央行 ((Swiss National Bank)、瑞典銀行 (Riksban)，這些央行都在尋求重啟經濟成長。

與此同時，由於美國對全球經濟的巨大影響，聯準會 (Fed) 有時被視為主要央行領袖，交易員一直在思考 Fed 何時會首次降息。 LSEG 的數據顯示，貨幣市場定價顯示 9 月降息的可能性為 64%。

經濟預測方面，英國央行預估第二季經濟成長率為 0.5%，高於 5 月預期的 0.2% 延續年初強勁態勢。